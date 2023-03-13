美飛中轉機台北僅900元 中華航空單程價優

安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

疫情後美飛中航班逐漸恢復，不少三、四年沒有回國的華人 ，都希望盡快踏上回鄉之路，機票價格仍然是很多人關注的熱點。美直飛中國大陸的航班目前依然昂貴，但搭乘中華航空（China Airlines）經台北轉機回大陸，單程機票價格低至900元左右，成為不少華人的選擇。

中華航空宣布將於3月26日恢復洛杉磯安大略往返台北的每日航班，這些航班將從安大略國際機場（Ontario International Airport）起飛，降落在擁有超過900萬人口的台北桃園國際機場。該航班三年前曾因疫情暫停，期間雖有恢復往來，但都是不定期航班。如今每日航班正常後，所有艙位增加50多個座位。

洛杉磯機票業務人士顧彬彬指出，華航除了從安大略機場起飛前往台北之外，另有從洛杉磯國際機場 起飛的航班，再加上長榮航空的台北航線 ，現在洛杉磯往返台北的航班已達到每周幾十班。在航班數量大幅增加的情況下，南加華人赴台旅遊熱度再次上升。

從目前來看，各航空公司的中美直飛航線，夏秋季航班調整均未獲得批准，10月前航線的數量依舊保持在每周單向18班；同樣，美國飛往香港的航班也未有明顯增加。顧彬彬表示，在這種情況下，今年暑期旺季美飛中客運航線壓力很大，如今洛杉磯台北航線的常態化，以及台北往返中國大陸的航線大幅增加，將有助於獲得更多的中轉客源。

從系統上的訂座及價格顯示，安大略機場飛台北，轉機飛往上海、北京、成都等地，或者洛杉磯機場飛台北，再轉機飛往上海、北京、成都等地，這些航班價格優勢非常明顯，遠低於美直航中國大陸，甚至也低於經由香港轉機的航線價格。例如3月底、5月底，安大略機場飛台北，轉機飛北京、上海的經濟艙低至900元左右。

華人周先生3月12日從洛杉磯飛往中國廈門，再轉機飛重慶，單飛經濟艙價格2000元左右，相比從台北轉機的航班，價格貴了一倍多。周先生表示，他關注航班已有數月，但直飛大陸的機票價格一直居高不下，「我注意到從台灣轉機飛確實便宜很多，但因為不了解在那邊轉機的具體要求，中國護照是否可以通行，我擔心行程耽擱，最終還是選擇直飛大陸。」

顧彬彬指出，目前持有中國大陸護照的乘客，從美國經由台北轉機到中國內地，如果是同一航空公司，且行李直達內地，在台北只是單純轉機是允許的，但不能入境。但是，目前持有中國大陸護照的乘客，無法從大陸飛台北轉機到美國，但可以從香港飛台北再轉機到美國，這是允許的。