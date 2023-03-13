我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中國轉機台北僅900元 華航單程價優

41歲Selina宣布未婚懷孕3個月 Hebe、Ella狂喜

美飛中轉機台北僅900元 中華航空單程價優

記者邵敏／洛杉磯報導
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）
安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

疫情後美飛中航班逐漸恢復，不少三、四年沒有回國的華人，都希望盡快踏上回鄉之路，機票價格仍然是很多人關注的熱點。美直飛中國大陸的航班目前依然昂貴，但搭乘中華航空（China Airlines）經台北轉機回大陸，單程機票價格低至900元左右，成為不少華人的選擇。

中華航空宣布將於3月26日恢復洛杉磯安大略往返台北的每日航班，這些航班將從安大略國際機場（Ontario International Airport）起飛，降落在擁有超過900萬人口的台北桃園國際機場。該航班三年前曾因疫情暫停，期間雖有恢復往來，但都是不定期航班。如今每日航班正常後，所有艙位增加50多個座位。

洛杉磯機票業務人士顧彬彬指出，華航除了從安大略機場起飛前往台北之外，另有從洛杉磯國際機場起飛的航班，再加上長榮航空的台北航線，現在洛杉磯往返台北的航班已達到每周幾十班。在航班數量大幅增加的情況下，南加華人赴台旅遊熱度再次上升。

從目前來看，各航空公司的中美直飛航線，夏秋季航班調整均未獲得批准，10月前航線的數量依舊保持在每周單向18班；同樣，美國飛往香港的航班也未有明顯增加。顧彬彬表示，在這種情況下，今年暑期旺季美飛中客運航線壓力很大，如今洛杉磯台北航線的常態化，以及台北往返中國大陸的航線大幅增加，將有助於獲得更多的中轉客源。

從系統上的訂座及價格顯示，安大略機場飛台北，轉機飛往上海、北京、成都等地，或者洛杉磯機場飛台北，再轉機飛往上海、北京、成都等地，這些航班價格優勢非常明顯，遠低於美直航中國大陸，甚至也低於經由香港轉機的航線價格。例如3月底、5月底，安大略機場飛台北，轉機飛北京、上海的經濟艙低至900元左右。

華人周先生3月12日從洛杉磯飛往中國廈門，再轉機飛重慶，單飛經濟艙價格2000元左右，相比從台北轉機的航班，價格貴了一倍多。周先生表示，他關注航班已有數月，但直飛大陸的機票價格一直居高不下，「我注意到從台灣轉機飛確實便宜很多，但因為不了解在那邊轉機的具體要求，中國護照是否可以通行，我擔心行程耽擱，最終還是選擇直飛大陸。」

顧彬彬指出，目前持有中國大陸護照的乘客，從美國經由台北轉機到中國內地，如果是同一航空公司，且行李直達內地，在台北只是單純轉機是允許的，但不能入境。但是，目前持有中國大陸護照的乘客，無法從大陸飛台北轉機到美國，但可以從香港飛台北再轉機到美國，這是允許的。

安大略國際機場位於南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），華航往返台北的航線，是該機場唯一的亞洲國際客運航線。顧彬彬表示，安大略機場因國際航班數量少，值機（登機程序）、出關安檢等非常快捷，不像洛杉磯國際機場過於龐大，值機安檢需花費大量時間，從這一點來看，也得到往返美國與台灣，或從美國經台灣回中國大陸的乘客青睞。

華航將於3月26日恢復安大略往返台北的每日航班。（圖：受訪者提供）
華航將於3月26日恢復安大略往返台北的每日航班。（圖：受訪者提供）
美飛中4、5月機票價 製表／記者邵敏
美飛中4、5月機票價 製表／記者邵敏

洛杉磯國際機場 航線 華人

上一則

洛杉磯平均租金全美最高 華人疫情後返美租房嘆太貴

延伸閱讀

洛杉磯教師工會15日遊行要求提高薪資

洛杉磯教師工會15日遊行要求提高薪資
猜猜看／我沒見過的洛杉磯雪景

猜猜看／我沒見過的洛杉磯雪景
洛市科學碗競賽 北好萊塢高中A隊奪冠

洛市科學碗競賽 北好萊塢高中A隊奪冠
青少年志工踏青 品嘗客家美味

青少年志工踏青 品嘗客家美味
100萬顆芬太尼洛杉磯販售 三墨西哥公民臨終身監禁

100萬顆芬太尼洛杉磯販售 三墨西哥公民臨終身監禁
紀欣然案麥坎尼 挑戰選洛檢察長

紀欣然案麥坎尼 挑戰選洛檢察長

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
最新調查顯示，在加州建屋可能比購買既有房屋更加划算。（Getty）

在加州自己蓋房 可能比買便宜

2023-03-06 02:18
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散