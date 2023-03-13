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洛杉磯平均租金全美最高 華人疫情後返美租房嘆太貴

記者朱敏梓／洛杉磯報導
位於巴沙迪那市Terraces at Paseo Colorado等地理位置較好的公寓，最便宜的房型月租都是3000元起步。（記者朱敏梓／攝影）
位於巴沙迪那市Terraces at Paseo Colorado等地理位置較好的公寓，最便宜的房型月租都是3000元起步。（記者朱敏梓／攝影）

三年疫情後不僅物價飆升，房租也是水漲船高。根據最近一份租金調查，洛杉磯平均租金全美最高，一居室公寓平均每月需要支付2763元，而兩居室的租金，每月則高達3830元。如此高的租金也讓疫情後返美的華人感嘆，「租金實在太高了！」

南加華人王先生原本住在亞凱迪亞市，疫情初期因為個人原因回到國內，在疫情好轉後今年2月回到美國。第一件事就是要租房，目標區域首選巴沙迪那市和亞凱迪亞市。本以為找房會很順利，然而看了幾天房後發現，公寓的租金非常高，並且特別搶手，找房並不容易。王先生說，自己的預算是2500元左右，希望能租到一個兩居室的公寓，因為自己幾年前的房租差不多是兩居室2000元左右，自己猜想2500元應該能找到相對滿意的住處。

他在巴沙迪那市看了幾間公寓，房租比自己的預算高很多，一居室公寓基本都在3000元上下，更有網紅公寓樓盤一個月3300元，而兩居室的公寓更是貴得嚇人4300多元。其中一個公寓的管理人員得知他的預算是2500元，直言這個錢在巴沙迪那幾乎不可能租到房。王先生說，自己幾年前也來看過這個公寓，房租並沒有這麼貴，「漲價真的好誇張」。但是，高價公寓卻十分搶手，王先生說，自己在亞凱迪亞市黃金地段看中了一個3000元左右的兩居室公寓，第二天立馬被告知，已經訂出去了，沒有空餘房源。

房租貴困擾了很多華人。剛畢業不久的留學生小張最近在巴沙迪那市訂了一個Studio，房租2500元，她說，自己的工資一半以上都拿來租房了，但是自己一個女生獨居，還是希望居住在相對安全和方便的區域。居住在聖地牙哥的華人陳先生也說，自己居住的兩居室公寓，一年房租漲了1000元，如果是新租戶則價格更貴。

當然，洛杉磯地區也不是所有城市的房租都那樣昂貴，在某些地區的租房價格會比較便宜，例如Pico Union、東好萊塢、洛杉磯東北部等。

不過，對於租房者來說，在租房之前最好查看下該地區的犯罪統計數據、與購物和娛樂場所的距離、交通可用性等，如果是有孩子的家庭，可能還需要查看當地學校的排名。

巴沙迪那市某公寓租房處。（記者朱敏梓／攝影）
巴沙迪那市某公寓租房處。（記者朱敏梓／攝影）

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