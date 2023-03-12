人少、燈暗、近公路 華人旅館搶案多

華人經營的中小旅館經常被搶劫，有很多共同性。（Unsplash.com）

經營旅館 多年的南加 業者表示，華人 中小旅館幾乎一兩年都會被搶劫一次，在治安不好的城市尤其常見。而且這些案件發生有很多共性，比如旅館離高速公路很近、停車場燈光昏暗、工作人員較少等，這些都讓劫匪有機可乘。

南加州大洛杉磯旅館協會創會會長楊茂生日前接受採訪時表示，自己經營旅館40多年，曾處理過多起華人旅館被搶案件，有些人在搶劫過程中不幸遇害。楊茂生說，這些案件十分相似，他希望分享經驗和教訓，幫助更多的華人業者避免悲劇發生。

楊茂生回憶自己見證過的慘案，其中一起案件發生在1980年，當時一家小旅館被黑人搶劫，華人業主一家三口全部遇害，悲劇發生的主因是這家旅館的建築物不牢固，門窗脆弱，再加上業主聽不懂英文，沒有聽從劫匪指令因此遇害。

另外一起旅館搶劫案中，嫌犯逼問男主人索要錢財，但業主不給，當場就被槍殺。楊茂生說自己趕到現場時，看到男主人死在桌子底下，「我看到同胞發生這樣的事情很難過，當時就流淚了。」

2017年洛縣阿罕布拉市（Alhambra）的一家華人旅館，再次發生相似的慘案。根據楊茂生的陳述，案發時劫匪拿槍指著被害人索取錢財，但被害人拒絕，劫匪立馬開槍。同樣，楊茂生的朋友經營一家旅館，遭遇持槍搶劫過程中，朋友因為害怕想逃到別的房間，但也被對方擊中喪生。

優先報警 再救他人

對於悲劇的重複發生，楊茂生指出，關鍵在於要聽從劫匪指令，不要試圖反抗、不要逃跑，「劫匪讓你不要動就不要動，一動就被擊中，因為劫匪一直處於高度緊張狀態，槍擊速度很快。」他表示，旅館櫃檯存放的現金很少，即便被搶走也不會損失慘重，這時一定要給錢，因為命比錢重要，劫匪拿到錢後一般不會傷害人。

楊茂生總結被搶旅館的案件有很多共同性，他說台灣人經營的中小旅館，一般都是夫妻檔自己幹活，聘用的工作人員少，劫匪往往瞄準出入人員少乘虛而入；其次，被搶劫的旅館大多靠近高速公路，劫匪搶了幾百元就跑路，因此挑選交通便利的地方作案；再則，中小旅館沒有防彈玻璃，防範措施差是個大弱點，停車場燈光昏暗，容易召來不法之徒；華人經營的中小型旅館以現金支付為主，這也是被搶的原因之一。

此外，楊茂生還指出，小旅館居住客人混雜，不少案件就是住宿客人行凶。他記憶中有一起案件，客人要強暴店內的清潔工人，業主聽到呼救聲後直接開門闖入房間，但很快就被對方槍殺。他認為，碰到這樣的情況首先要選擇報警，而不是貿然解救他人。

住客混雜 小心防護

對於住店客人實施犯罪行為，楊茂生表示，很多時候都發生在客人提出房間設施有故障，要求業主進入房間整修時乘機搶劫行凶。他建議業主事先檢查每個房間的設施，如果晚上客人再提出類似要求，就可以拒絕單獨進入臥室檢查。

「防範非常重要，很多悲劇都相似，完全可以避免。」楊茂生還指出，華人在買賣旅館時，務必要告訴對方這裡是否發生過搶劫案件，提醒下一輪業主提高警惕，而不是擔心賣不出去選擇故意隱瞞。