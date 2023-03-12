帕哈羅河決堤 蒙特利縣成災區 數百人疏散

蒙特利縣Pajaro河決堤引發大洪水，汽車在汪洋中行駛。（視頻截圖）

加州 蒙特利縣帕哈羅河（Pajaro River）堤壩於11日凌晨潰決，引發了大規模洪水 ，並促使數百人疏散和數十次水上救援，因為最近的大氣河流風暴 襲擊了加州的大片地區。

影音來源：Alekz Londos

蒙特利縣發言人帕斯庫利 (Nicholas Pasculli) 說，位於帕哈羅鎮上游三哩處的堤壩於周五深夜決堤。晚上11點，巡邏隊注意到「在鄰近的農田冒泡」，這是出現問題的第一個跡象。

帕斯庫利說，30鐘後堤壩潰決了。截至11日（週六）早上，缺口大約有100呎寬。他說，帕哈羅鎮擁有1700人，其中大部分是農場工人，他們的家園都被淹沒了。

官員們說，當局進行了60次救援，其中包括使用高水位車輛、警局潛水隊和加州林業和消防局的急水隊。國民警衛隊人員被派往協助，至少有96人被安置在縣避難所。

帕哈羅經受住了最近的風暴，因為堤壩下部的防洪牆被擋住了，蒙特雷縣主管路易斯阿萊霍說，「靠著上帝的恩典，我們勉強避免了社區的洪水氾濫」。