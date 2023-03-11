暴風雨再襲防洪災 氣象局籲做撤離準備

聖路易斯奧比斯波縣的山區發生洪水，國家氣象局向附近地區發布洪水警告。（取材自國家氣象局推特）

今年以來加州 已遭遇多場暴風雨襲擊。而10日登陸的新暴風圈將持續到11日，氣象學家預計大雨會將山頂積雪融化，引發河水暴漲、洪澇水災等，部分地區民眾應隨時關注當地政府或警局網站，做好緊急撤離的準備。

國家氣象局(National Weather Service)一共發布了90個洪水 警告，受到緊急山洪預警(Urgent flash flood warnings)的地區包括，佛瑞諾縣、聖路易斯奧比斯波縣、聖塔克魯斯縣、馬德拉縣(Madera County)還有杜萊爾縣(Tulare County)。收到洪水預警的縣市包括，聖塔克拉拉(Santa Clara)、聖貝尼托(San Benito)、阿拉米達(Alameda)、還有聖馬刁(San Mateo)等。

聖路易斯奧比斯波縣(San Luis Obispo County)住在奧西諾(Oceano)大溪谷磯(Arroyo Grande Levee)以北和南，還有奧西諾湖(Oceano Lagoon)的居民需要保持警惕，當地紅十字會已在加州工藝大學(Cal Poly)的體育館設置庇護所供民眾使用。

住在聖塔克魯斯縣(Santa Cruz County)帕哈羅河(Pajaro)和聖羅倫佐河(San Lorenzo River)附近的居民開始撤離。另外，貝茲溪(Bates Creek)附近的城市。櫻桃谷(Cherryvale)、格倫黑芬(Glenhaven)，還有瑞斯考特(Prescott)也發布警告，要求居民留在家中，不要隨意出門。

另外，在佛瑞斯諾縣(Frenso County)住在還有派恩弗拉特湖(Pine Flat)、米勒頓湖(Millerton Lake)、謝佛湖(Shaver Lake)、杭廷頓灘湖(Huntington Lake)，還有科特萊特(Courtright)和爲士翰(Wishon)水庫附近居民，已收到警急撤離警告。

收到冬季風暴 警告(Winter Storm Warning)的地區包括，印歐縣(Inyo County)、優勝美地國家公園(Yosemite National Park)部分區域、太浩湖(Lake Tahoe)附近社區，還有北加德諾特縣(Del Norte County)的多個社區。

除了大雨引起的洪水之外，住在維吉尼亞湖(Virginia Lakes)和主教溪(Bishop Creek)交界處的太浩湖、印歐縣、西斯邱縣(Siskiyou County)、莫諾縣(Mono County)居民空面臨雪崩的危險。

最後，國家氣象局預測可能因大雨引起河水氾濫的河流。至少有九條主要河流，其中包括芬布里吉(Fernbridge)的鰻魚河(Eel River)、霍普蘭(Hopland)的俄羅斯河(Russian River)、薩利納斯河(Salinas River)、卡梅爾(Carmel)、麥賽德河(Merced River)、熊溪(Bear Creek)，還有卡森尼斯河(Cosumnes River)等河流。