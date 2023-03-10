我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

聖伯納汀諾山上社區大雪 釀13死

編譯陳盈霖／綜合報導
聖伯納汀諾山區遭受歷史性暴風雪，許多災民面臨飢寒交迫，房屋受損。（取自KTLA 5）
聖伯納汀諾山區遭受歷史性暴風雪，許多災民面臨飢寒交迫，房屋受損。（取自KTLA 5）

歷史性暴風雪席捲南加州地區，聖伯納汀諾(San Bernardino)連日山上社區被幾呎厚的積雪覆蓋，交通癱瘓，雖然部分社區居民已獲救，但相關單位指出，迄今已發現13人死亡。

KTLA 5電視台報導，截至8日晚間，仍有40％道路尚未清理，工作人員尚需數日才能抵達山區每戶人家。

官員們表示，其中只有一人死亡與天氣有關。根據聖伯納汀諾縣警局最新消息，該人因暴風期間發生車禍事故，在醫院不治。另有四人屬於臨終安寧或死於醫院，其餘八人死因仍調查中。

官員指出，「目前掌握的初步訊息是，現場觀察到的情況與天氣無關，許多死者本身有疾病或慢性病史。儘管初步調查結果表明，多名死者死亡與風暴無關，但驗屍官調查專家仍將繼續對此進行調查，確認最終死因。」

然而，志工瓦斯克斯(Megan Vazquez)認為「還會有更多（死亡），這裡一直很冷，氣溫在零度以下，若有人沒有電或煤氣供暖，他們可以已經凍死」。

風暴阻斷通往山區的道路，加上食品、藥物和燃料供應正在減少，當地受困民眾只能在斷電的情況下尋求生存。

隨著另一場暴風雪即將來臨，相關單位擔心當地恐發生致命的雨雪混合惡劣天氣。

寇頓(Colton)消防局官員柯瑞爾(Justin Correll)說，「天氣預報存在著對雨雪的擔憂，地面上可能出現很多雪，造成冰壩，增加屋頂重量負荷。」

隨著當地許多房屋屋頂不堪重覆的積雪倒塌，多處出現瓦斯引爆的大火，消防人員正努力清理成噸厚的積雪。

峰線(Crestline)居民摩爾(Sharon Moore)說，「這是第一天我們能走出家門，我們把自己挖出來。」聖伯納汀諾縣警局表示，當地有500名緊急救援人員，包括國民兵（National Guard）。

峰線志工達佛里斯(Rochelle Dafris)說，「當他們露台倒塌時，蓋住了他們家的出口，落在汽車上。」

從鋒線到大熊湖(Big Bear)再到箭頭湖(Lake Arrowhead)及其他地方，志工們一直努力協助受災最大的居民。

在鋒線Goodwin市場停車場，志工們分發食物、水、嬰兒配方奶粉、尿布等必需品。這家零售店的屋頂日前也因積雪重壓倒塌，對當地仰賴該店生活的居民造成嚴重打擊。「我們需要FEMA，我們需要幫助」災民說。

風暴 暴風雪 加州

上一則

金映玉評2024預算案：政府應撙節開支

下一則

拜登下周將訪蒙市 談嚴格槍枝管制

延伸閱讀

趙美心、艾舒推國會決議案 紀念加州兩槍案遇害者

趙美心、艾舒推國會決議案 紀念加州兩槍案遇害者
王嘉廉社區醫療中心舉辦新冠疫苗二價加強針免費接種活動

王嘉廉社區醫療中心舉辦新冠疫苗二價加強針免費接種活動
特大暴風雪襲家園 官員毫無因應能力 民眾受困

特大暴風雪襲家園 官員毫無因應能力 民眾受困
聖伯納汀諾重災區 設風暴反應呼叫中心協調捐助物資

聖伯納汀諾重災區 設風暴反應呼叫中心協調捐助物資
聖伯納汀諾山區大雪 8萬人受困

聖伯納汀諾山區大雪 8萬人受困
州長宣布緊急狀態 聖伯納汀諾除雪成急務

州長宣布緊急狀態 聖伯納汀諾除雪成急務

熱門新聞

安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客