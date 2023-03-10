聖伯納汀諾山上社區大雪 釀13死

聖伯納汀諾山區遭受歷史性暴風雪，許多災民面臨飢寒交迫，房屋受損。（取自KTLA 5）

歷史性暴風雪 席捲南加州 地區，聖伯納汀諾(San Bernardino)連日山上社區被幾呎厚的積雪覆蓋，交通癱瘓，雖然部分社區居民已獲救，但相關單位指出，迄今已發現13人死亡。

KTLA 5電視台報導，截至8日晚間，仍有40％道路尚未清理，工作人員尚需數日才能抵達山區每戶人家。

官員們表示，其中只有一人死亡與天氣有關。根據聖伯納汀諾縣警局最新消息，該人因暴風期間發生車禍事故，在醫院不治。另有四人屬於臨終安寧或死於醫院，其餘八人死因仍調查中。

官員指出，「目前掌握的初步訊息是，現場觀察到的情況與天氣無關，許多死者本身有疾病或慢性病史。儘管初步調查結果表明，多名死者死亡與風暴 無關，但驗屍官調查專家仍將繼續對此進行調查，確認最終死因。」

然而，志工瓦斯克斯(Megan Vazquez)認為「還會有更多（死亡），這裡一直很冷，氣溫在零度以下，若有人沒有電或煤氣供暖，他們可以已經凍死」。

風暴阻斷通往山區的道路，加上食品、藥物和燃料供應正在減少，當地受困民眾只能在斷電的情況下尋求生存。

隨著另一場暴風雪即將來臨，相關單位擔心當地恐發生致命的雨雪混合惡劣天氣。

寇頓(Colton)消防局官員柯瑞爾(Justin Correll)說，「天氣預報存在著對雨雪的擔憂，地面上可能出現很多雪，造成冰壩，增加屋頂重量負荷。」

隨著當地許多房屋屋頂不堪重覆的積雪倒塌，多處出現瓦斯引爆的大火，消防人員正努力清理成噸厚的積雪。

峰線(Crestline)居民摩爾(Sharon Moore)說，「這是第一天我們能走出家門，我們把自己挖出來。」聖伯納汀諾縣警局表示，當地有500名緊急救援人員，包括國民兵（National Guard）。

峰線志工達佛里斯(Rochelle Dafris)說，「當他們露台倒塌時，蓋住了他們家的出口，落在汽車上。」

從鋒線到大熊湖(Big Bear)再到箭頭湖(Lake Arrowhead)及其他地方，志工們一直努力協助受災最大的居民。

在鋒線Goodwin市場停車場，志工們分發食物、水、嬰兒配方奶粉、尿布等必需品。這家零售店的屋頂日前也因積雪重壓倒塌，對當地仰賴該店生活的居民造成嚴重打擊。「我們需要FEMA，我們需要幫助」災民說。