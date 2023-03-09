全美最差 加州道路近半狀況不佳

調查顯示，加州是全美道路狀況最差的一個州，有 44% 的道路狀況不佳。(取自Unsplash.com)

調查顯示，加州 是全美道路狀況最差的一個州，有44%的道路狀況不佳。州和地方政府每年在道路維護和運營上花費數十億元，但僅夠維持目前的道路狀況，無法為納稅人提供更好的道路。

MoneyGeek分析美國交通部和人口普查局的數據，以了解有關城市道路基礎設施的更多信息，找到道路質量最好和最差的州，並確定龐大的財務支出是否能轉化為更好的道路。

調查結果表明，加州和羅德島州 (Rhode Island)是全美道路不平度排名最差的州，分別有44%和41%的道路狀況不佳。此外，調查還顯示，納稅人投入的錢不一定物有所值，投資不足以改善道路狀況，最多只能維持現狀。

分析發現，大約十分之一的美國道路狀況不佳，其中城市道路更糟糕，有五分之一的道路狀況不佳。加州和羅德島州是排名最差的州，而新罕布夏州(New Hampshire)和阿拉巴馬州(Alabama)則擁有美國最好的道路，並且每車道英哩的資本支出也最低，分別為9.82元和6.44元。

美國道路最崎嶇的十個州。(數據來源：MoneyGeek 製表：記者邵敏)

MoneyGeek分析每個州的整體道路質量、以及每車道英哩的投資水平，比較各州崎嶇不平的道路和基礎設施支出，發現更多的道路支出並不一定會帶來更好的道路質量。

道路不平度指數 是國際不平度指數(IRI)觀測測量值的加權平均值，分數越高，說明道路越崎嶇。聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)表示，IRI指標小於95，表示道路狀況良好，95到170之間是可以接受的，大於170則道路狀況不佳。例如，加州的道路不平度指數得分為160，意味著該州的道路狀況處於可接受的臨界值，加州44%的道路狀況不佳，是美國所有州中排名最多的一個州。

以下是全美排名前十位道路狀況最差的州。排名第一的加州，平均道路不平度指數160，道路狀況不佳百分比為44%，道路狀況良好百分比為22%，公路總支出320億，每車道英哩花費23.16元。排名第二的是羅德島州，平均道路不平度指數149，道路狀況不佳百分比41%，道路狀況良好百分比27%，公路總支出13億，每車道英哩花費42.37元。

此外，紐約排名第五，平均道路不平度指數137，道路狀況不佳百分比30%，道路狀況良好百分比34%，公路總支出166億，每車道英哩花費24.84 元。夏威夷排名第六，平均道路不平度指數134，道路狀況不佳的百分比25%，道路狀況良好百分比28%，公路總支出10億，每車道英哩花費28.87元。

全美道路狀況最好的是新罕布夏州，平均道路不平度指數71.9，道路狀況不佳百分比7%，道路狀況良好的百分比74%，公路總支出11億。