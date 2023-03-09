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20億勁球得主 砸2550萬元南加買豪宅 當女星鄰居

記者啟鉻／洛杉磯報導
勁球頭獎得主購買的豪宅。（取自NBC）
勁球頭獎得主購買的豪宅。（取自NBC）

美國彩券史上最高獎金得主近日展示了一次出手闊綽的購買行動，讓人覺得有些瘋狂。據報導，20億元勁球獎金得主卡斯楚(Edwin Castro)，砸2550萬元在南加州好萊塢岡(Hollywood Hills)買下一棟豪宅。

不過，這位得主究竟是否真正的勁球Powerball獎金得主，目前發生爭議。有一名男子聲稱自己才是真正的獲獎者，並聘請律師控告這位已經一次領完獎金的幸運者。

豪宅位於洛杉磯縣山麓地帶，逾1萬5000平方呎，卡斯楚的鄰居還有多位名人，包括當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande)、演員「格雷女」達柯塔強生(Dakota Johnson)和著名脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)等。

整座豪宅物業共有三層，佔地0.58畝，設施有無邊際泳池(infinity pool)、五間臥室、六間衛浴室，以及其他共享空間，主要房間在三樓，有一個三樓陽台。住宅的玻璃牆佔了很大部分，屬於山景屋，從屋內透過玻璃窗就可欣賞山下城市風光及夜景。

加州彩券局2022年11月宣布了創紀錄的20.4億元勁球頭獎唯一中獎者，經過多月等待，得主卡斯楚才現身領獎，但他拒絕出席2023年2月中旬的新聞發布會，更拒絕透露個人資訊。

據悉，這張頭獎中獎彩票是在加州洛杉磯縣艾塔迪那(Altadena)的一家服務中心售出，業者也因售出頭獎彩票，獲得100萬元獎金。頭獎得主卡斯楚決定在繳稅後，一次性領取現金9億9760萬元。

不過，自加州彩券局宣布勁球彩券頭獎得主後，出現爭議，至今尚未平息。男子Jose Rivera聲稱自己才是真正獲頭獎者，指稱有人從他那裡偷了中獎的勁球彩券，並試圖提告已被宣布的頭獎獲得者。Rivera的律師表示，已經查到是誰偷走了那張頭獎彩券。

加州彩券局官員則否認了頭獎彩券被盜的說法，表示在審核中獎者過程很有信心。

加州 勁球 洛杉磯

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