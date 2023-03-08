暴雪後明星雲走紅 網友搶拍直呼像飛碟

洛杉磯不同地區的網友拍攝到的奇特雲朵。（取材自網友拍攝）

近日暴風雪 天氣過後，洛杉磯 上空出現一朵造型奇特的雲彩，吸引了眾多民眾目光。這朵粉色的雲彩形狀可愛，許多網友形容它像一艘UFO飛碟。很多民眾在網上上傳不同角度拍攝的這朵雲彩，迅速在社交媒體走紅，成為一朵「明星雲」。

這朵彩出現在3月1日黃昏，粉色的雲團，均勻的造型，細膩的質感，圓潤的輪廓，在天空中顯得格外引人注目。當天，有不少民眾紛紛用手機 記錄下這朵可愛的「UFO雲」。從照片可以看出，網友們的拍攝地點各異；有人在洛杉磯市中心發現它，有人在自己居住的小區裡拍到，還有是在山裡徒步時拍攝。

拍攝者Calvin說，「當時走在路上抬頭看到這朵雲的時候，一下子就被它吸引了，拍了好多張照片。分享到社交平台後很多網友都在留言區稱讚，有說像UFO的，也有說像棉花糖，甚至還有人認為看起來很好吃的樣子。

Calvin指出，很多在洛杉磯的朋友也看到了同樣一朵雲，都拍照發到網上。光他見到的就有幾十個不同帳號上傳了拍攝照片，大家對這朵雲都很喜歡，印象也都非常深刻。