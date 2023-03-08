聖嬰-反聖嬰現象攪局 加州澇旱交替

隨著聖嬰現象逐漸變強，加州會出現更多的降雨，甚至造成洪水氾濫嗎？（Getty）

洛杉磯時報報導，根據最近氣象報告，罕見連續三年席捲熱帶太平洋的頑固反聖嬰（La Niña）氣候模式正在減弱，今年晚些時候形成聖嬰（El Niño）氣候的可能性愈來愈大。

聖嬰-反聖嬰在南方震盪（El Niño-La Niña Southern Oscillation），有時被稱為ENSO，對全球不同地區氣溫和降雨模式有重大影響。反聖嬰通常與加州 ，特別是該州南部乾旱狀況有關。

另一方面，聖嬰現象，可能使加州降雨量超過正常機率增加，隨之而來恐發生山洪、洪水 和海岸侵蝕。

世界氣象組織（WMO）最新展望稱，自3月到5月，有90%的可能性恢復到ENSO狀態，隨著夏季持續，者種可能性會降低，自5月到7月發展的可能性為35%。

更長期的預測則顯示，聖嬰現象從6月至8月發展的可能性約55%，儘管這些預測仍有其不確定影響。

該預測值得關注，在2015年和２016年冬季，是有紀錄以來最強的聖嬰現象，導致西海岸高波浪，許多加州海灘上造成創紀錄的海岸侵蝕。那個冬季還見證北太平洋中部創紀錄的颶風季節，加勒比海地區嚴重乾旱，及全球有紀錄以來最熱的年份之一。

1997年至1998年冬季，同樣是強烈的聖嬰現象，給加州帶來強降雨，包括一系列風暴 ，導致17人死亡，造成50億元損失。

美國國家海洋及大氣管理局氣候預測中心主任德維特（David DeWitt）說，他們的預測與WMO基本一致，但他認為，聖嬰和反聖嬰現象，並非驅動全球和區域氣候模式的唯一因素，今年加州冬季特別潮濕，即證明了這點。