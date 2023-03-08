雪困多日 南加山區災民獲救 道路解封終於可出門

被困期間，當地民眾互助自救。（取材自KTLA）

南加多年罕見的暴風雪 天氣，導致內陸地區聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)的山區居民被困多日，日前這些居民終於得到救助，很多人第一次走出被大雪圍困的家門。

工作人員正在清理已關閉一個多星期的道路，包括18號、330號 和189號高速公路，此前這些道路需要警察 護送才可以通行，目前開始對當地居民開放。很多災民十分沮喪，不知道為什麼需要這麼長時間才能得到救助。

來自Crestline的Matt Moore終於可以回家了，他表示被困的這段時間，關閉的這些高速公路讓他們壓力很大，如果沒有警察護送就不能通行，如今道路終於對居民開放。

關閉一個多星期的高速公路，目前開始對當地居民開放。（取材自KTLA）

不少人被困在山上多日，現在第一次走出家門。Crestline居民Sharon Moore指出，這是一家人能夠走出家門的第一天，因為沒有人幫忙清除堆積在門前的厚重積雪，他們只能想辦法把「自己挖出來」。社群媒體 多張照片顯示，大雪掩埋了門前的汽車，堵住房門，很多被困在家中的人們無法走出家門。

被困期間，當地民眾展開互助自救，一家名為Goodwin and Son's的市場，因為屋頂在積雪重壓下倒塌後一直關閉，最近這家店在向有需要的居民捐贈剩餘的食物。此外，志願者、當地教會、以及縣國民警衛隊也在投入救助受暴風雪嚴重影響的災民。

因為地面積雪無法開車，到達一些配送中心的唯一方法就是步行，許多人步行數小時才能獲得物資。居民Max Strawn，與一個名為Mountain Area Mutual Aid的組織合作，他從自己的儲藏室裡拿出五六袋雜貨，並擺了一張桌子進行捐贈。 Strawn告訴人們，每個人都可以從自己的儲藏室拿出一些暫時不需要的東西，同時可以從別人那裡拿一些自己急需的物資。

還有很多人致力於為那些無法長途跋涉前往配送中心的人運送物資。 Sandal's教堂的Doug Spence表示，現在有了地址和名字，教會正在想辦法向災民分發食物。

雖然被困山區已有一半以上道路暢通，仍有許多救助工作要做。（取材自KTLA）