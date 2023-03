麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

趙美心反駁新麥卡錫主義無證據的誣陷。(趙美心辦公室)

近期麥卡錫主義(McCarthyism)再起,不斷攻擊加州華裔 聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu),對此趙美心發表題為「我是右翼新麥卡錫主義的目標」(I am a target of the right’s new McCarthyism)文章,反擊和痛批仇亞犯罪和排外主義。

上週極右翼媒體甚至攻擊趙美心是「南加州的中共州長」(CCP governor for Southern California),引發不少亞裔 人士怒火。

趙美心表示,她出生在洛杉磯,雙親都是華裔美國人。父親是美軍二戰老兵,母親是廣東移民,她畢業於洛杉磯加大(UCLA),在社區學院教授心理學,後來在民選辦公室任職37年,從市議會到國會,身世清白。

上週德州共和黨眾議員古登(Lance Gooden)在福克斯新聞(Fox News)質疑她對美國的忠誠度以及她的美國人身分,明確表示趙美心不應再獲得安全許可或接觸機密信息。

一個極右翼媒體助紂為虐,該媒體聯合創始人卡爾森(Tucker Carlson)經常在福克斯新聞黃金時段定期宣傳種族主義的「偉大替代理論」(Great Replacement Theory),並在上周放大了對趙美心的誹謗。另一位聯合創始人帕特爾(Neil Patel)本週寫了一篇麥卡錫式的社論,也質疑她的忠誠度並斷言中國正在「滲透」美國的政治體系。

前川普政府的戰略家班農 (Steve Bannon),現在是政論節目主持人,上週在節目中,有一位受訪者竟然稱趙美心是中共(CCP)的南加州州長,並說140名國會議員因國家安全而受到損害和威脅。

趙美心痛批古登的醜陋和虛假的指控,建立在長達幾個世紀的刻板印象基礎上,即華裔美國人和更廣泛的亞裔美國人,在他們自己生長的土地上永遠都是外國人——無論他們是新來者、已入籍的美國公民,或已世代相傳。

趙美心指出,古登和他的同伙使用虛假證據攻擊她和華裔商界領袖吳建民(Dominic Ng),而吳建民已被拜登總統任命為亞太經濟合作組織商業諮詢委員會主席。這種惡意、仇外的攻擊,本質上令人髮指、令人作嘔和絕對的種族主義,是可忍孰不可忍!

趙美心指出,她和吳建民成為極右翼的攻擊目標,因為他們的華裔血統,被結合了紅色恐嚇策略、種族主義和仇外心理的新麥卡錫主義視為首當其衝的對象。

這些誣陷非常危險,並不僅限於他們倆人,亞裔美國人對過去三年仇恨犯罪事件記憶猶新。在冠狀病毒大流行期間,川普和其他共和黨領袖使用「功夫流感」或「中國病毒」等詞,助長了過去三年的仇恨犯罪事件。從2020年到2021年,反亞裔仇恨犯罪案例增長了339%。自2020年3月以來,制止仇恨亞裔組織(Stop AAPI Hate)已經報告了超過1萬1500起針對亞裔社區的仇恨事件。

趙美心最後表示,當今中國政府的決策以及與美國的關係將留在新聞中,但在處理兩國之間的國家安全和經濟競爭問題時,美國政府的重點應該是中國政府,而不是中國人民或華人後裔。如果處理不當,後果將會非常危險。敵意和侵略的語氣會使國家之間的衝突不可避免,越來越普遍的反華言論將繼續危及美國的華裔社區,簡而言之,華裔社區的安全岌岌可危。