瓦斯費3月降8成 南加投入千萬補助金

南加瓦斯公司預計住宅和小型企業用戶3月份的瓦斯費相較1月會下降83%。（Pixabay）

南加 瓦斯公司（SoCal Gas）日前宣布，瓦斯的市場價格已經連續兩個月下降，預計住宅和小型企業用戶3月的瓦斯費相較1月會下降83%。公司預計住宅用戶的平均瓦斯費，會從1月的300元降至3月的100美元。

「我們很高興看到瓦斯價格趨勢和去年同期逐漸一致，」南加瓦斯公司高級副總裁Gillian Wright表示，「不過，因為天氣還十分寒冷，我們仍鼓勵用戶繼續節約能源，並充分利用我們的補助政策。」

儘管瓦斯費用呈下降趨勢，南加瓦斯公司仍致力於給有需求的用戶提供各種補助。2月27日，該公司宣布投入1000萬美元，為受低收入 家庭、老年人和小餐館業主提供瓦斯給補助。公司承諾向瓦斯補助金（Gas Assistance Fund, GAF）計畫捐助500萬元，為符合條件的客戶支付瓦斯費用，這是該基金自成立以來接受的最大一筆捐款。

GAF申請者須滿足四項要求：1.瓦斯帳單在援助申請人的名下；2.帳單地址必須是申請人的主要住處；3.在計畫當年，申請人不得申請超過最大數額的GAF補助；4.申請人須符合一定收入標準。詳情見：https://www.socalgas.com/save-money-and-energy/assistance-programs/gas-assistance-fund。

除了補助金，南加瓦斯公司還提供各種幫助用戶減少瓦斯費的計劃。例如，符合條件的用戶可以報名「平價計畫」（ Level Pay Plan，LPP），可將全年瓦斯費平攤到每個月。詳情見：https://www.socalgas.com/pay-bill/ways-to-pay/level-pay-plan。