國際生大減、外食族變少 華資餐館疫後復甦艱難

加州為時3年的新冠疫情緊急狀態2月28日午夜正式宣告結束，華資餐飲業盼盡快復甦。（記者楊青／攝影）

加州 為時3年的新冠疫情 緊急狀態已正式宣告結束，洛杉磯縣計畫在3月31日跟進，防疫 政策全面鬆綁。不過，長達3年的疫情重創百業，尤其是服務業中的餐飲，今非昔比，復甦仍艱。

在南加州地區經營餐廳20多年的華人業者Florencia丁表示，雖然從去年開始逐漸放開，但疫情前後的生意有天壤之別。她說，她有兩家大合滷味開在大學附近，前後對比差很大。疫情後少了一大批國際學生，他們本來是消費主力，但很多學生拿不到簽證無法來美。

另一方面，本地學生外食也越來越少，不少學生選擇上網課，剩下20%不上網課的學生告訴她說，一是現在物價貴，而是疫情尚未完全結束，所以父母都要求他們盡量不要外面吃飯，待在學校時間較少。她形容說：「這對我們餐廳來說衝擊很大，可以説是跌倒谷底，但現在都沒有改觀，也還沒有看到曙光」。

Flornecia說，她的兩個店每月的房租都是8000多元，生意不好，這個錢也要花出去，還有保險。但開店還要增加人工、食材、水電煤氣，尤其是電，一天到晚都得開著，比關店還虧得多，很頭疼。

中餐通訊總編謝冰多年來近距離關注加州的中餐業，她表示，中餐館在疫情中最大的困難是客流減少，勞工成本劇增，一方面人工貴，另一方面找不到人；而幾十年不遇的通貨膨脹不僅嚴重擠壓餐館利潤，也使得更多人對到餐館就餐望而卻步。

不過她認為，疫情也改變了餐飲業的格局，使得餐飲業更加多樣化。比如疫情前主要是外賣和堂食兩種形式，現在數字化的網上下單佔很大比例，連鎖店越開越多，小家庭經營越來越多，第三方服務平台也在變革中，雲廚房、私房菜、預制菜等等，多樣化的形態大大分薄了傳統餐館的市場份額和利潤，傳統餐飲業受到的衝擊確實很大，但百花齊放，也給民眾提供了更多選擇。

在疫情中從大型華資餐館經理變成艾爾蒙地和鮑爾溫公園兩家翠河燒臘美食坊老闆的David黃表示，疫情中華洋民眾對改變自煮自食單調口味的渴望成就了他的快餐店，兩家新店短短兩年多從零開始成長迅速，現在防疫全面放開，他也準備在聖蓋博開第三家分店，不過與前面兩家快餐不同，這次要做堂食門面。