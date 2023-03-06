特大暴風雪襲家園 官員毫無因應能力 民眾受困

史上最大的暴風雪席捲聖伯納汀諾山區，許多人被滯留陷入困境。圖為箭頭湖。（ABC 7）

洛杉磯時報報導，面對席捲山區的歷史性連續的特大冬季風暴 ，聖伯納汀諾縣官員日前在記者會上承認「毫無準備」，導致許多居民在瓦斯外洩和糧食減少的情況下，滯留山區一周多。

聖伯納汀諾縣消防局局長蒙西（Dan Munsey）在與州和地方官員舉行的聯合記者會上表示，「不幸的是，雪下得太快，堆積得太快，我們常規使用的鏟雪機變得無效。」

2月底那一周，史上最大量的積雪覆蓋聖伯納汀諾山脈。根據國家氣象局，奔泉（Running Springs ）積雪12呎，大熊湖（Bear Lake）11呎，箭頭湖（Arrowhead）九呎多。

緊急應變官員表示，他們並無適合的設備來應對這種規模和範圍的暴風雪 。蒙西說，「我們只知道24至36小時內會發生這種情況，在如此短的時間，該縣無法得到必要的設備。」

如今，道路工作人員仍使用現有工具，包括前端裝載機和手鏟，來清理某些地區高達十呎的雪堤。

被積雪封住的居民感到憤怒，他們陷入困境，甚至無法獲得補給。

43歲米迪（Katie Mead）認為自己是箭頭湖「幸運兒」之一，她家的積雪比一些鄰居少，因她住在箭頭湖的向陽面。

上月26日天氣轉晴時，她給住在她擁有Airbnb物業的家庭送了些雜貨，把他們挖出雪地，並開車把他們送到已清除雪的主要幹道上，讓他們可以回家。在27日另一波風暴來襲前，米迪也將一位在雪地上走了好幾哩去買東西的鄰居接回家。她所在的街道26日晚進行清理，但自那之後，積雪已達3呎左右。

代表山區大部分受災最嚴重的聖伯納汀諾縣政委員羅威（Dawn Rowe）在日前主持縣政委員會直播會上向居民保證，他們與非營利組織合作，在食物及其他供應不足的社區建立配送點，並指出大熊湖和周邊地區的一些零售店停車場，積雪已被清除。

然而觀看直播的米迪在評論中指出，有些人無法抵達這些配送點。她說，「一位老人如何能在四呎積雪的雪中，走一個街區到配送點呢？」

維斯圖（Lon Verstuyft）夫婦這些天來，一直試圖替困在他位於箭頭湖小屋裡的朋友尋求幫助。他說，他的小木屋內有七人，其中有一名糖尿病 患者和一80多歲老人被救護車帶走，而救護車必須挖開通往小屋的路。

日前他們的食物耗盡，維斯圖聯繫一位當地人，在最後一場暴風雪來臨前，給他們送來食物雜貨，但現在擔心他們會再次斷糧。

成堆的積雪依舊阻擋道路。即使是消防員，也很難進行醫療和火災救援。包括Blue Jay、Crestline和箭頭湖消防員，用雪地摩托車進行救援。

與此同時，房屋與商家也在大雪的重壓下面臨困境。位於Crestline的Goodwin & Son超市在屋頂倒塌後貼上紅色標籤。該商家在臉書寫道，「他們很想分發食物給居民，但此時需與結構工程師會面。」