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蒙市槍案首名遇害在停車場 兇嫌隔車窗開槍

記者楊青／洛杉磯報導
顔美美來美37年，一生未婚，生前除了照顧母親，跳舞是她的最愛。（圖：家屬提供）
顔美美來美37年，一生未婚，生前除了照顧母親，跳舞是她的最愛。（圖：家屬提供）

蒙特利公園市舞星槍擊案發生六周，11名遇難者的家屬痛定思痛，一位知情受害人親屬4日透露槍手發射第一槍殺害第一人經過，希望還原這起震驚全美的大規模凶殺案的現場。

1月21日晚農曆除夕蒙市的大規模槍擊案奪去11條無辜者的生命，9人受傷，血腥場面慘不忍睹。此前部分媒體報導，本起槍擊案的第一位受害人是舞星舞社經理馬名偉，但羅斯密受害人顏美美（Mymy Nhan）的外甥女Fonda關4日表示，她的阿姨21日晚10點15到20分左右從舞星出來準備開車回家時，在汽車駕駛座被槍手隔著玻璃開槍，子彈擊中腦部。同車的舞伴友人看到槍手繼續朝前走，隨後從舞星正門進入舞廳。換言之，槍手在舞社停車場已經開槍殺人，然後再進入舞廳內開槍濫殺。

Fonda關表示，21日晚舞星的新年舞會本來預計在凌晨12點半結束，但10點15分左右，她的阿姨顏美美和男性舞伴友人提前出來，準備開車回家，當時她的阿姨坐在駕駛座位上準備開車，舞伴友人則坐在前排乘客座位上。據舞伴友人還原，當時顔美美正準備倒車，但看到後面有人踩了刹車，在等後面的人走過。但萬萬沒想到該人從後面走近駕駛人座位，突然對著駕駛人的車窗做了個動作。然後乘客位上的友人就聽到玻璃破碎的聲音，再看看駕駛座上的顏美美，已不省人事。舞伴友人表示，當時玻璃破碎的聲音並不是很大，應該是槍上加了消音器，幾乎沒有聽到明顯的槍聲。看到同伴沒有反應，才發現車窗玻璃上有個不大的彈孔，馬上報警。

警方在案發後公布這位友人的報警錄音顯示，該友人告訴911接線員，說發生槍案，「有人朝我和我的朋友開槍」，「有人受傷嗎？」，「我的女友」，「她還有呼吸嗎？」，「不知道，不知道」，「跟她說話，跟她說話」，「Mymy Mymy，説話呀，她不動了，她可能死了」。該友人後來告訴顏美美的家人，當時很黑，他在報警兩、三分鐘後，才看到血從顔美美的頭上流下來。

Fonda關說，她的阿姨和她的舞伴友人一起跳舞已將近20年，據該友人表示，根據警方公布槍手的照片，他不認識槍手，也想不起見過面。所以，到現在都不清楚，槍手到底是針對舞社的某一個人，還是要濫殺所有跳舞的人？從槍殺現場上看，不排除槍手知道舞會開始和結束的時間，而且最早在停車場尋找目標，不排除槍手曾計畫在舞星晚會12點半結束時等所有人出場時大規模掃射，卻因中途有人提前離開，而將原計畫提前實施。

Fonda關表示，事實上當時和她的阿姨一起提前出來的還有其他幾個人，但顏美美的停車位正好靠近舞星社，車頭正對舞星正門，距離槍手很近。當時停車場燈光很暗，槍手可能沒有看到顏美美的車上還有一名乘客，該友人萬幸逃過劫難。

Fonda說，她的阿姨今年65歲，是1985年從越南來美的廣東和福建華僑後代，一生沒有結婚沒有孩子，一直住在羅斯密，平常大多數時間都是照顧年邁的母親。槍擊案發生前兩周，顏美美和家人剛剛給自己的媽媽辦完葬禮，開始有一些屬於自己的時間。她一直喜歡跳舞，平常大多數時間都是去阿罕布拉來來舞廳跳舞，但除夕那晚剛好有人給她舞票，所以就去了舞星，從此走上了不歸路。

蒙特利公園農曆除夕大規模槍殺案第一名遇難者顔美美。顔美美當晚提前離開舞會準備開車...
蒙特利公園農曆除夕大規模槍殺案第一名遇難者顔美美。顔美美當晚提前離開舞會準備開車回家，被槍手隔著車窗開槍，子彈擊中頭部當場死亡。（圖：家屬提供）

槍擊 蒙特利公園市 越南

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