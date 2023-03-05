貝斯挺趙美心 譴責種族主義
近日德州眾議員古登（Lance Gooden）在接受福斯新聞採訪時，稱華裔眾議員趙美心（Judy Chu）不忠於美國、以及企圖將亞裔美國人永久「非美國人化」，暗示趙美心對美國不忠，並質疑她是否應該持有安全許可或接觸機密簡報。此番言論將加劇針對美國亞裔不斷升級的種族主義仇恨，遭到了亞裔和全社會的強烈譴責。洛杉磯市市長貝斯 (Karen Bass)4日公開聲援支持趙美心，反對種族主義指控。
當日上午，貝斯參加華美博物館「春節慶典」時說，「當聽到有人質疑趙美心的言論時，我真的嚇壞了。另一位國會議員（古登）竟然如此質疑她的忠誠度。趙美心為這個國家做出過如此多的貢獻，畢生致力於為正義而戰」。貝斯提到，「在這裡我只想告訴趙美心，我將永遠和她站在一起。我們都非常擔憂本屆國會，這一點我也曾向代表們提過，因為這些對中國的攻擊，都有可能加劇針對亞裔的仇恨。我只是想明確地說，我們反對種族主義，仇恨犯罪在這裡沒有市場。有人還質疑吳建民 (Dominic Ng) 的忠誠度，而吳先生為我們這個地區做出了重要貢獻。我們希望我們所做的努力能得到美國參議院的確認，並讓他們的領導地位得到提升。」
貝斯最後表示，自己將永遠和亞太裔社區站在一起，反對仇恨和暴力。
聯邦眾議員戈麥斯 (Jimmy Gomez)也強烈譴責古登議員的不實指控，他表示「當有人質疑我們社區中任何人的忠誠度時，這是對我們社區的攻擊。從之前的排華法案到二戰期間日裔被不公正地監禁，再到現在古登對趙美心令人厭惡的攻擊。這些言論在21世紀的美國，完全根本站不住腳，也不會有立足之地。這也意味著，在今後我們要確保人們知道，種族多樣性在這裡、在整個美國都受到歡迎。」
此前，華美博物館之友要求古登議員立即向趙美心議員與亞太裔社區領袖吳建民公開道歉，還呼籲國會確認美國的基本價值觀，譴責古登的不實指控。他在沒有證據的情況下，質疑兩位模範亞裔美國人的忠誠度，也就是對整個亞裔社區的侮辱。
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華美博物館之友譴責 要古登公開道歉
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