貝斯挺趙美心 譴責種族主義

洛杉磯市長貝斯公開支持趙美心及譴責種族主義言論。（記者朱敏梓／攝影）

近日德州眾議員 古登（Lance Gooden）在接受福斯新聞採訪時，稱華裔眾議員趙美心 （Judy Chu）不忠於美國、以及企圖將亞裔 美國人永久「非美國人化」，暗示趙美心對美國不忠，並質疑她是否應該持有安全許可或接觸機密簡報。此番言論將加劇針對美國亞裔不斷升級的種族主義仇恨，遭到了亞裔和全社會的強烈譴責。洛杉磯市市長貝斯 (Karen Bass)4日公開聲援支持趙美心，反對種族主義指控。

當日上午，貝斯參加華美博物館「春節慶典」時說，「當聽到有人質疑趙美心的言論時，我真的嚇壞了。另一位國會議員（古登）竟然如此質疑她的忠誠度。趙美心為這個國家做出過如此多的貢獻，畢生致力於為正義而戰」。貝斯提到，「在這裡我只想告訴趙美心，我將永遠和她站在一起。我們都非常擔憂本屆國會，這一點我也曾向代表們提過，因為這些對中國的攻擊，都有可能加劇針對亞裔的仇恨。我只是想明確地說，我們反對種族主義，仇恨犯罪在這裡沒有市場。有人還質疑吳建民 (Dominic Ng) 的忠誠度，而吳先生為我們這個地區做出了重要貢獻。我們希望我們所做的努力能得到美國參議院的確認，並讓他們的領導地位得到提升。」

貝斯最後表示，自己將永遠和亞太裔社區站在一起，反對仇恨和暴力。

聯邦眾議員戈麥斯 (Jimmy Gomez)也強烈譴責古登議員的不實指控，他表示「當有人質疑我們社區中任何人的忠誠度時，這是對我們社區的攻擊。從之前的排華法案到二戰期間日裔被不公正地監禁，再到現在古登對趙美心令人厭惡的攻擊。這些言論在21世紀的美國，完全根本站不住腳，也不會有立足之地。這也意味著，在今後我們要確保人們知道，種族多樣性在這裡、在整個美國都受到歡迎。」