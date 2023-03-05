加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

加州大多地區仍屬乾旱危機。（加州乾旱網截圖）

加州 在經歷了一連串的風暴 之後，迎來了久違的大雨和罕見的降雪，這使得深受乾旱之苦的加州居民感到一絲希望，希望這樣的天氣能夠幫助他們擺脫乾旱危機。然而，美國農業部卻指出，危機仍未解除。

加州官員們警告居民不要因為近期降雨而誤以為乾旱已經結束。儘管近期大雨綿綿，但加州仍處於乾旱緊急狀態中。而加州環保廳（California Environmental Protection Agency）秘書加西亞 (Yana Garcia) 也表示，即使近期有雨雪，但並不能完全解決乾旱危機，近期的風暴、及未來幾周的降雨雪量並不足以結束乾旱。

加州乾旱情況有所改善，但仍存在挑戰。根據最新的美國乾旱監測，加州大部分地區仍處於「中度乾旱」狀態，而部分地區則處於「嚴重乾旱」狀態。不過相比上月，乾旱狀況有顯著改善。根據1月數據，加州大部分地區處「嚴重乾旱」狀態，而7%的地區則處於「異常乾旱」狀態。

根據專家的說法，要彌補多年的水資源赤字，需要的不僅僅是一系列風暴。一些人認為現在宣布結束乾旱，或許甚至永遠都不可能，是一個錯誤的信號。現在在加州，情況是沒有足夠的水資源來滿足每個人的所有需求。太平洋研究所（Pacific Institute）聯合創始人格萊克（Peter Gleick）表示，現在宣布乾旱結束、或緊急情況結束為時太早，他認為人們仍然應該謹慎、謹慎和高效，而水務機構也應該推動持續改善水資源的利用。

格萊克也指出地表條件如水庫水位和積雪，並不是影響加州供水的唯一因素。地下水，或該州的地下含水層系統，仍然處於危險的低位，特別是在中央山谷，氣候變化和過度抽水，已使其處於危險的枯竭狀態。因此，克服水資源短缺的部分挑戰在於改善地下水位，並在持續改進水資源利用方面推動更多的努力。

前大都會水務局高級工程師王竹青則表示，南加州的水情已經有所改善，與去年相比已經占了很大優勢。此外，現在的整體狀況也很好，政府已經把本來5%的水源差距，增加到了一個比較令人滿意的數字。他還提到，現在南加州的平均雨量只有過去的五分之一，因此節約用水對居民來說應是長期習慣，不是只在乾旱時期才需要注意。

然而，王竹青也指出，氣候變遷 仍然是需要面對的挑戰。過去的「正常」氣候已經不復存在，極端氣候事件的頻率將會越來越高，乾旱和洪災等天氣也會更加嚴重。呼籲大家探索減少氣候變遷的方法，以減少其對整個地球社會的影響。

默塞德加大(UC Merced)水資源及氣候研究工程學教授貝爾斯（Roger Bales)也表示，加州在過去三年是創紀錄以來最乾旱的時期。要恢復原有的水資源，加州需要兩年多雨，而科羅拉多河流域則需要十年或更長時間的多雨年份。現在的科羅拉多河流域分別向七個州和墨西哥供水。科羅拉多河流域就像一個有每月收入和支出的月度支票賬戶，經濟不景氣的月份可能需要減少支出以保持正餘額，但在收入較高時可以增加支出。

若要充分填滿水庫，加州需要在3月底前再有兩到三場大風暴。貝爾斯表示，更多的降雨也將有助於補充地表下土壤和風化基岩中的水分。在乾旱年份，水已經從地表下排出，隨著雨水和融雪滲入地下，水會自然補充。因此，旱季之後的徑流比雨季之後的徑流要少一些，而源頭補充了森林旱季和乾旱年份賴以生存的地下水。