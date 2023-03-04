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亞裔商鋪 搶匪亮槍搶劫 店家有防彈玻璃 仍得破財消災

記者陳開、劉子為、朱敏梓／洛杉磯報導
非裔嫌犯持手槍站在收銀台前，大聲威脅亞裔店員打開收銀機。（圖：商家提供視頻）
非裔嫌犯持手槍站在收銀台前，大聲威脅亞裔店員打開收銀機。（圖：商家提供視頻）

位於洛杉磯嘉甸那（Gardena）的一家亞裔家庭經營的甜甜圈店，日前遭遇持槍搶劫，非裔劫匪無視店門前的監控視頻標誌，在面部沒有遮擋的情況下搶劫肆無忌憚，而商鋪安裝的防彈玻璃也沒能擋住劫匪。

根據世說新聞團隊獨家取得店家授權的監控畫面顯示，非裔嫌犯持手槍站在收銀台前，大聲命令亞裔店員打開收銀機。期間，劫匪還用B開頭的髒字辱罵店員，讓她動作快一些，並強調把錢全部拿出來。看到收銀機內的現金盡數取出後，非裔劫匪手持一疊現金，大搖大擺的離開店鋪。

回憶起搶劫過程，Avalon Donut的柬埔寨裔店員Christina表示，這是一間由亞裔家族經營的甜甜圈店，案發當天是她與姑姑一同上班。劫匪是駕車前來，他進店後先是在冰箱內拿了一瓶飲料，然後走到收銀台前假裝要結帳。Christina起初以為只是普通顧客，告知對方飲料的價格是2.5元。沒想到劫匪直接從腰間掏出手槍，要求交出店內所有的現金。Christina回憶，突然被槍指著，她與姑姑腦子一片空白不知所措。在明晃晃的手槍面前，儘管店內安裝有防彈玻璃，她們還是選擇破財消災。劫匪拿錢離開後，她與姑姑都被嚇得不輕，站在原地久久發呆。隨後才反應過來打電話報警，截至3月2日，案發已近一周，警方仍在調查中，暫時無人被捕。

世說新聞團隊實地探訪了這家位於嘉甸那的甜甜圈店，店鋪周圍屬於工業區，有許多工廠，並沒有很多住宅。周圍的街道也比較髒亂，馬路中間的過道堆滿了垃圾。而在甜甜圈店的另一邊則是遊民的地盤，整條街都是遊民搭的帳篷，各種雜物凌亂的擺放在街旁。這間甜甜圈店就位於兩條街道的中間，門前有一個停車場，世說新聞團隊到達時，有一名非裔和西裔的顧客正在排隊買單。

店鋪主要出售甜甜圈、各種小蛋糕、飲料，還有彩券等，店鋪一周工作六天，從凌晨3時50分就開始營業，下午4時30分關門，營業時間近13個小時，工作十分辛苦，遭遇這次搶劫後更是雪上加霜。

根據店主介紹，這家店在當地已經經營了十年之久，第一次遇到武裝搶劫當時嚇壞了。店主還說，最近幾年感覺商店附近的遊民明顯增多，他們雖然也會進店購物，但從未鬧事。

該店所屬的城市嘉甸那治安不靖，根據統計，2019年嘉甸那發生了272起犯罪事件，犯罪率高於80.5%的美國城市，五年內的暴力犯罪有所上升。面對如此高的犯罪率，店家也採取了預防措施，包括安裝監控視頻，牢固的防彈玻璃等，可是這些措施，均沒有擋住突如其來的持槍搶劫。

疫情以來，南加地區的治安每況愈下。在風險驟增的情況下，許多小商家都在思考如何自保。有的商家甚至向搶劫犯發起反擊。曾有一些小型商戶，有成功趕跑持兇器搶劫歹徒的經歷。2022年5月在橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）的一家珠寶店，四位嫌疑犯試圖衝入店內搶走珠寶，當他們拿出斧子打碎第一個展示櫃，兩名店員立馬反擊，對嫌犯拳打腳踢直到趕走。今年2月，在洛杉磯市西湖區的一家雜貨店，一名歹徒持刀威脅在收銀台的女店員試圖搶劫，雖然驚恐萬分，但女店員還是勇敢奪刀並用刀嚇跑了歹徒。

遭持槍搶劫的商家Avalon Donut（世說新聞團隊／攝影）
遭持槍搶劫的商家Avalon Donut（世說新聞團隊／攝影）

非裔 亞裔 遊民

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