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南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

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中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

編譯陳盈霖／綜合外電報導
南加州開出歷史性勁球（Powerball）頭獎得主出面領獎。選擇一次付清的他，最終只拿到9億9760萬元獎金。（美聯社）
南加州開出歷史性勁球（Powerball）頭獎得主出面領獎。選擇一次付清的他，最終只拿到9億9760萬元獎金。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，經過數月等待，在南加州開出歷史性勁球（Powerball）頭獎得主卡斯特（Edwin Castro）終於出面領獎。然而，雖然號稱的頭獎金額為20億4000萬元，但這位幸運中獎者，最終只拿到9億9760萬元獎金。

為什麼會有此差距？最主要原因，是因中獎得主領取的獎金方式。

任何贏得勁球頭獎者，無論金額大小，領取獎金時都可有兩種選擇。

第一種也是最常見的一種是現金選擇。該價值通常列在宣傳廣告中估計的獎金之後。如這次創紀錄的頭獎，廣告宣傳是20億4000萬元，但其現金價值為9億9760萬元。

根據勁球說法，現金價值與第二種領取獎金選項有關：也就是選擇年度領取，得主可獲得30筆分期付款，29年內每年增加5%。

勁球官員表示，頭獎的現金價值，通常是「抽獎當天頭獎獎金池中，估計使用年度領獎金所需的金額」。因此，在該輪勁球抽獎期間，官方確定有9億9760萬元的現金價值，如果選擇年付，可以在29年內獲得20億4000萬元獎金。

加州彩券局公共事務和傳播副主任貝克（Carolyn Becker）告訴Nexstar稱「沒有20億4000萬元，這筆錢是不存在的，存在的只有這一筆一次性支付的獎金。」這筆一次性支付的獎金，是由彩券銷售支撐，對大獎估計金額至關重要。

根據勁球說法，年度定期支付是根據購買來資助年度支付的證券（美國國庫債券）利率來計算。就像最近幾個月看到的那樣，利率上升，宣傳的大獎獎金上升。

現金支付和年度支付的區別，除勁球外，兆彩（Mega Millions）也是如此。上月在緬因州售出的單張頭獎兆彩，奪得13億5000萬元頭獎得主也選擇現金支付，稅前獲得7億2300萬元獎金。

儘管年度支付最終得到的金額比現金支付更大，但大多數得主都會選擇一次性付款。一些財務顧問認為，這可能是錯的。

儘管本次勁球得主卡斯楚並未一夜拿走數十億元，但他獲得勁球史上最大筆現金。然他被另一名男子提出告訴，該男子聲稱這張中獎彩券是從他身上偷走。

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