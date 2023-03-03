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聖伯納汀諾山區大雪 8萬人受困

洛杉磯訊
大雪讓當地積雪嚴重，不少居民、車輛都受困。（abc7截圖）
大雪讓當地積雪嚴重，不少居民、車輛都受困。（abc7截圖）

加州國民警衛隊員3月2日（周四）前往南加內陸聖伯納汀諾山區（San Bernardino Mountains），協助因冬季風暴遭困的多個社區。目前當地災情嚴重，不但積雪高達7呎，當地搜救隊更是出動17次救援被困滑雪民眾。為了支援受影響的社區，當地政府更設立熱線電話，讓受影響的約8萬居民可隨時致電請求支援。

加州州長紐森（Gavin Newsom）3月1日（週三）宣布聖縣和其他12個縣進入緊急狀態後，已陸續向各州機構提供援助，並向聯邦政府請求支援清理和修復高速公路等救災工作。

加州州長緊急服務辦公室（California Governor's Office of Emergency Services）發言人弗格森（Brian Ferguson）也表示，響尾蛇聯合特遣部隊（Task Force Rattlesnake）已於3月2日清晨離開弗雷斯諾（Fresno），預計將於下午3時抵聖縣山區支援。加州交通處（Caltrans）雪地救援人員、和加州消防局救援隊、高空作業車則於1日連夜趕抵，正與當地救援人員密切合作進行清理工作。國民警衛隊的空中救援隊也已處於待命狀態，以隨時協助救援。

聖縣監事會主席羅道恩（Dawn Rowe）表示，當地已累積高達7呎的積雪，居民們也紛紛抱怨積雪過多、或窗景都被積雪全被覆蓋住等問題。當地警局更出勤高達17次救援行動，以協助被困滑雪民眾。

此次災情讓以旅遊和休閒目為主要產業的小鎮受到嚴重受創，讓長期居住的約8萬居民受困。目前聖縣已設立熱線電話 （909）387-3911協助任何因處理管道凍結、屋頂問題和食物短缺等問題的居民。

加州 滑雪 紐森

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州長宣布緊急狀態 聖伯納汀諾除雪成急務

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