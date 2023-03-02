我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

記者張宏／洛杉磯報導
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多門口查收據引發爭議？近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有被收錢，因此店員將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。

每個去好市多購物的人都知道在出口處會有兩名工作人員攔住去路，每個客人都要把收據給其對照，才能出門。近日某周末早上，一名華人去好市多購物，她在門口因為一個價值20元的食品沒有付錢而被工作人員攔住。她表示，當時她提議找收銀員驗證一下，是他忘記收錢，並不是自己的錯。但是工作人員沒有理會，而是直接帶她到客服區域讓其支付漏掉的那個商品。

她說，場面令人尷尬，明明是收銀員的錯，接受懲罰的卻成了她，大庭廣眾被人當賊一樣。她覺得非常氣憤和委屈。

也有其他華人有過類似遭遇，華人齊小姐說，她有次從好市多買了一車的東西出來，結果發現少算了一個西瓜，在門口直接被扣住並等了好久，感覺像小偷等警察一般。然後被另一個工作人員帶進去再算錢，前後折騰快一個小時。

李女士說，她也是在門口查出少掃了一件商品，但少了哪一件怎麼都查不出來，花了很久才查出來說少掃了一大包肉。她捧著肉去補掃的地方，跟補掃的人員一起發現不是這件，只能又拎回來。她當時已很不耐煩了，一邊幫工作人員找少掃的商品，一邊調侃說自己可來這裡打工了。

還有人被多收錢，黃女士上周去好市多，傳送帶上之前顧客的三樣東西刷到她的單子上了。還好她老公之前有被收兩次錢的經歷，所以這次很細心，結帳完核對了東西，就直接把別人的東西拿去服務台退了。

也有華人某次買了三瓶酒算了四瓶價錢，還是單價30元左右的酒，她到家才發現。然後下次去好市多時理直氣壯要求退錢，櫃台說沒東西沒法退，她回答說：「你沒給我的東西讓我怎麼退」，最後超市老老實實把錢退給她。

常去好市多購物的張小姐說，每個好市多門口，工作人員的工作風格都不一樣，有的感覺就是隨便看兩眼，有的就查很嚴；有一次有個人推了一大車東西，他們就慢慢一個個數，導致後面排隊一直排到衛生間。

不過，門口查收據的工作人員有時也起到好作用，她有次付了錢的東西，收銀員卻忘記放購物車裡，她也沒細看，門口查收據的人發現了，讓她回去拿。

好市多 華人 警察

上一則

80年未見 箭頭湖7呎大雪美翻

下一則

洛杉磯5個最危險路口 中南部占4個

延伸閱讀

在哪兒買肉才能吃得安心？這8家賣場是好選擇

在哪兒買肉才能吃得安心？這8家賣場是好選擇
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋
好市多「漢堡麵包」CP值高 內行人揭「這款」更好吃

好市多「漢堡麵包」CP值高 內行人揭「這款」更好吃
在好市多買了科克蘭冷萃咖啡？快去退貨取回退款

在好市多買了科克蘭冷萃咖啡？快去退貨取回退款
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣