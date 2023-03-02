好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多 門口查收據引發爭議？近日有華人 在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有被收錢，因此店員將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。

每個去好市多購物的人都知道在出口處會有兩名工作人員攔住去路，每個客人都要把收據給其對照，才能出門。近日某周末早上，一名華人去好市多購物，她在門口因為一個價值20元的食品沒有付錢而被工作人員攔住。她表示，當時她提議找收銀員驗證一下，是他忘記收錢，並不是自己的錯。但是工作人員沒有理會，而是直接帶她到客服區域讓其支付漏掉的那個商品。

她說，場面令人尷尬，明明是收銀員的錯，接受懲罰的卻成了她，大庭廣眾被人當賊一樣。她覺得非常氣憤和委屈。

也有其他華人有過類似遭遇，華人齊小姐說，她有次從好市多買了一車的東西出來，結果發現少算了一個西瓜，在門口直接被扣住並等了好久，感覺像小偷等警察 一般。然後被另一個工作人員帶進去再算錢，前後折騰快一個小時。

李女士說，她也是在門口查出少掃了一件商品，但少了哪一件怎麼都查不出來，花了很久才查出來說少掃了一大包肉。她捧著肉去補掃的地方，跟補掃的人員一起發現不是這件，只能又拎回來。她當時已很不耐煩了，一邊幫工作人員找少掃的商品，一邊調侃說自己可來這裡打工了。

還有人被多收錢，黃女士上周去好市多，傳送帶上之前顧客的三樣東西刷到她的單子上了。還好她老公之前有被收兩次錢的經歷，所以這次很細心，結帳完核對了東西，就直接把別人的東西拿去服務台退了。

也有華人某次買了三瓶酒算了四瓶價錢，還是單價30元左右的酒，她到家才發現。然後下次去好市多時理直氣壯要求退錢，櫃台說沒東西沒法退，她回答說：「你沒給我的東西讓我怎麼退」，最後超市老老實實把錢退給她。

常去好市多購物的張小姐說，每個好市多門口，工作人員的工作風格都不一樣，有的感覺就是隨便看兩眼，有的就查很嚴；有一次有個人推了一大車東西，他們就慢慢一個個數，導致後面排隊一直排到衛生間。

不過，門口查收據的工作人員有時也起到好作用，她有次付了錢的東西，收銀員卻忘記放購物車裡，她也沒細看，門口查收據的人發現了，讓她回去拿。