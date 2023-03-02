何艷萍人脈廣大 華人圈連環詐騙

何豔萍給受害者開出的手寫借條。（受訪者提供）

開培訓班、買賣鋼琴、組織社區團購、教會熱心成員…何艷萍（Yanping"Annie" He，前譯何燕萍），在受害人口中是變化萬千的人物，從2017年起在南加 的華人 社區擴展人脈，被指稱實施連環詐騙 。截至3月1日，警方登記的受害人有15名，涉案金額逾60萬美元，但因為有些受害人不願報警，以致有受害人稱，真實的數字恐遠超統計數，而她的行騙史也不止如此。

根據從受害人和警方獲得的訊息，何艷萍，英文名Annie（安妮），45歲，中國黑龍江省牡丹江市人，現居洛杉磯縣拉汶市（La Verne）。許多受害人表示，對她的第一印象是熱心、大方，她喜歡請客，還常助人為樂。

據受害人表示，被她詐騙過的人已遠超過15名，這離不開她在南加華人圈的強大人脈。何艷萍經營一個培訓班，自己教中文，男友歐文（Owen）教鋼琴，培訓班有很多學生。疫情期間，她組織社區團購，在自家院子賣菜賣零食，也吸引很多客人。她同時從事兒童託管，是教會常客，還混跡在各種華人微信群中。

受害人稱，何艷萍擅長「看人下菜碟」，在獲得對方信任後，她會根據每個人的背景和性格使用不同騙術。對大多數受害者，她的借錢理由是周轉買賣鋼琴的生意，並向不同人承諾不同金額的利潤。對一些學鋼琴的顧客，她會索要學費押金，卻不再退還。

何艷萍在借錢時通常寫借條，被要求還錢時，她會開具支票。然而她的銀行帳戶裡沒有足夠資金，導致跳票。她有時會拿新受騙者的錢還以前的債，不斷實施連環詐騙。她常訴苦自己也被人欠錢不還，請求受騙者寬限，還會給出有大額存款的銀行截圖，表示自己有錢但帳戶被關。

受害人稱，她的男友歐文是她行騙裡不可或缺的一環，他來自台灣，已有十多年的鋼琴教學經驗。歐文在許多人眼中是值得信任的老師，有受害者提及是因歐文才放鬆了對安妮的戒備。歐文會介紹人給安妮，也會幫安妮借錢做擔保。許多受害者推斷歐文是安妮的同夥，但歐文表示自己也是受害者。