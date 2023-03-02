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受害人：何艷萍演技了得 所以一再受騙

記者劉子為／綜合報導
何豔萍在中國已有四條失信紀錄，負債超百萬人民幣。（截圖自愛企查）
何豔萍在中國已有四條失信紀錄，負債超百萬人民幣。（截圖自愛企查）

表面熱心在華人社區頗為活躍的何艷萍（Yanping"Annie" He，前譯何燕萍，英文名「安妮」），為何能在短短數年讓十多位華人受騙；據受害人回憶這段經歷，都認為識人不明，或因「可憐」其遭遇，或因其演技了得，因而一再上當。

不便透露姓名的A先生表示，2018年在教會認識了何艷萍，他說「教會是個容易讓人產生信任的地方」。安妮在教會也並非只搞人脈，她總熱心地忙前忙後，還參與募捐，人緣很好。A先生因為疫情減少了去教會的頻次，在2022年收到了安妮久違的問候。安妮答應每賣一台鋼琴，就分200美元給他。

A先生最初借了安妮8000元，共借三次，總計約1萬8000元，中間安妮曾還過一點，但又借更多。2022年4月，A先生開始感到異樣，約安妮吃飯並詢問她的生意，沒想到安妮對答如流，讓A先生選擇再次相信她。4月中旬，A先生收到安妮開出的空頭支票，他意識到「錢可能收不回來了」。

受害人B先生在2021年的春天通過一個微信群認識安妮，還沒見面時安妮就提出想借錢周轉生意，並願意給利息。安妮最開始只借幾千，也會時不時還點錢，B先生就沒放在心上。

2022年4月，安妮和歐文親自來到B先生家，聲淚俱下地說自己急需4萬元，歐文還給B先生發短信說「安妮種大麻被騙了」，B先生無奈答應。到7月，B先生感覺不對勁，並意識到自己對安妮知之甚少，託朋友調查後發現，安妮在中國已被通緝。

在受害人眼中，安妮演技了得，從她朋友圈發布的賣鋼琴訊息，到她從容不迫的談吐，都讓人願意相信她的身分。她偶爾也會展現出走投無路的急迫和「可憐」感，還曾假裝自殺，讓人因同情而繼續借錢。

醒悟的受騙者們開始調查後，驚訝地發現「安妮是個慣犯」。她在中國已有四條失信紀錄，包括「隱匿財產規避執行」、「轉移財產規避執行」等，紀錄橫貫2016至2021年。安妮的美國ID於2016年辦理，有人懷疑她當時可能將中國騙的錢洗到美國，現在不知又洗去哪裡。

何豔萍開出的空頭支票，無法被兌現。（受訪者提供）
何豔萍開出的空頭支票，無法被兌現。（受訪者提供）

華人 微信 支票

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