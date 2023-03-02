急診費驚人可打折 留學生意外

小潔在排隊兩小時後使用了急診就醫，判斷是藥物過敏，並接受了靜脈注射和藥物治療。（受訪者提供）

華人留學生小潔剛抵達南加就大病一場，並前往學校醫院就診治療。一個月後小潔收到天價醫療單，因為自己購買的保險在看病時尚未生效。校醫因考慮到小潔是自付，有些可憐，還打了折，這讓小潔哭笑不得，難道醫療費 是可以隨意更改的嗎？

小潔目前是加大系統一所大學的大學生，去年9月15日，她抵達美國開啟留學生涯。因為臨行前家人擔心她來美國會感染新冠，給她吃了各種藥做預防，沒想到反而破壞了免疫系統，開始起蕁麻疹，並服用藥物氯雷他定(Loratadine)。服藥後小潔狀況並未好轉，加上初到美國有些水土不服，開始渾身起疹發腫，還發高燒，十分難受。

9月17日，小潔迅速前往學校校醫院就診，排隊兩小時後使用了急診室，醫生判斷是藥物過敏，並給小潔進行了靜脈注射和藥物治療，不出兩天就恢復健康。醫生在詢問保險信息時，小潔也按要求填寫，當時她還不知道自己的保險尚未生效。

一個月後，小潔收到了高達7064美元的醫療費帳單，之前在國內幾百元就能治的過敏到美國要近5萬人民幣，這讓她一時傻眼。不過，費用最後一行列出「自付優惠」，一下給她减去3178元，這讓她感到欣慰卻又奇怪「醫療費竟能隨意更改」。

小潔隨後前往學校詢問校醫，校醫表示看她要自付有些可憐，所以想辦法提供優惠。小潔接著詢問校醫能否更便宜，對方說頂多還能再打七折。小潔轉向和保險公司溝通，保險公司表示因為就診時保險尚未生效，所以無法為她報銷。

小潔於是和家人朋友商量對策，有朋友說學校提供醫療補助，小潔查詢該補助項目後，發現流程十分麻煩，且需要證明自己的父母收入不足。她致電學校醫院表示想接受再打七折的方案，結果接線員表示最低只有七五折，這讓小潔更加困惑。

「我就是不懂這個定價和打折的邏輯，一切好像都是隨機的。這個帳單上的數字似乎想變就能變，就像是瞎編的一樣。我知道用急診室昂貴，但我也等了兩個多小時才看上病，我還是第一次知道急診也得排隊。」

小潔在多次溝通和協商後最終支付了2700元，仍是個不小的數目，但比起原價7064元已經讓她能夠接受，並深刻意識到醫療保險 的重要性。

小潔購買的保險是Student Medicover，因為覺得學校官方提供的健保 UCship有些貴，就買了這個做為替代，當時看到許多美國高校的中國學生協會有推薦該保險，覺得可以信任。該保險的生效時間為9月19日，即開學第一天，小潔看病是該日的前兩天。