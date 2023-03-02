蘇維思獲拜登提名勞工部長 亞裔領袖普遍支持

拜登總統1日提名蘇維思出任聯邦勞工部部長。（檔案照，記者丁曙／攝影）

拜登 總統3月1日在白宮提名 蘇維思（Julie Su）擔任勞工部 部長（U.S. Secretary of Labor），喜訊傳來，國會亞太裔黨團（CAPAC）和多個亞裔團發表聲明支持，並呼籲聯邦參議院盡快確認，但也有個別共和黨人反對。

CAPAC 主席趙美心（Judy Chu）眾議員表示，蘇維思從南加州亞太法律中心（現改名為亞美公義促進中心，英文是：Asian Americans Advancing Justice）的律師，到加州勞工廳長，再到聯邦勞工部副部長，在她的整個職業生涯中一都直是勞工權利和公平勞動實踐的捍衛者，蘇維思將為她的新領導角色帶來豐富的專業經驗。當她的提名被確認後，蘇維思將成為第一位在拜登總統政府任職的亞太裔部長級官員。趙美心強烈敦促參議院的同事們，迅速採取行動確認蘇維思的提名。

蘇維思（左一）和趙美心（左三）早年共同獲頒加州婦女領袖獎。（記者丁曙／攝影）

CAPAC 第一副主席孟昭文（Grace Meng)表示，拜登總統的該項提名確保內閣全面反映美國多樣性的關鍵一步，她感謝拜登總統這項有影響力的提名。她相信蘇維思在勞工領域擁有多年經驗、知識和技能，將使美國工人受益。

CAPAC 黨鞭劉雲平（Ted Lieu）說，蘇維思在勞工部副部長任內做得非常出色，她是勞工權利和高薪工作的無畏倡導者。在拜登總統領導下的美國經濟正在蓬勃發展，蘇維思將通過確保勞工部繼續為美國工人的需求和利益服務，來增強美國的經濟實力。本人期待在她的確認程序進程中全力支持。

美國最大的華人團體美華協會（OCA）發表聲明指出，很高興看到拜登總統宣布提名蘇維思為下一任勞工部長，表明政府繼續致力於確保亞太裔在整個美國政府中都有代表。如果獲得確認，她將成為拜登政府首位亞裔內閣部長。該會期待著與政府繼續合作，在國家、州和地方各級政府增強和促進亞太裔的權益。

但是，該項提名亦有反對聲音。2019年1月蘇維思獲任加州勞工和勞力發展廳（California Labor and Workforce Development Agency）廳長，領導多個行政部門包括加州就業發展局（EDD）。但是，自2020年3月份新冠疫情爆發以來，EDD在延遲批准失業救濟金的同時，還為欺詐性申領索賠支付了數十億元飽受批評，蘇維思被認為負有領導責任。

共和黨籍前加州眾議員基利（Kevin Kiley）稱，蘇維思的提名是一個「失敗的明顯例子」，「令人震驚的是，拜登總統甚至會考慮督導整個混亂局面的蘇維思擔任他的下一任勞工部長。考慮到在她加州任期內發生的一切，我想不出還有誰不適合這個職位。」