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亞裔團體譴責德州眾議員古登 企圖將亞裔「非美國人化」

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
亞裔美國人投票聯盟呼籲，亞裔要用選票捍衛自己的權益。(APIAVote)
亞裔美國人投票聯盟呼籲，亞裔要用選票捍衛自己的權益。(APIAVote)

亞裔美國人投票聯盟 (APIAVote) 2月28日發表聲明，回擊德州眾議員古登（Lance Gooden） 誣稱加州華裔眾議員趙美心（Judy Chu）不忠於美國、以及企圖將亞裔美國人永久「非美國人化」，警惕此等種族主義言論再度挑起仇恨亞裔行動。

最近在接受福克斯新聞採訪時，德州眾議員蘭斯古登暗示眾議員趙美心對美國不忠，並質疑她是否應該持有安全許可或接觸機密簡報。

亞裔和太平洋島民美國投票執行主任陳棣芳 (Christine Chen) 說，諸如古登之類的指控助長了亞裔美國人，尤其是華裔美國人面臨的更大排外思潮，即亞裔永遠是外國人，亞裔不忠於美國或「不夠美國化」。即使華裔是公民，或者像趙美心眾議員那樣致力於公共服務30多年，仍然必須通過額外的環節來證明對美國的忠誠度。

她說，古登最近的危險的暗示，則是越來越多的反華、反共言論的一部分，這也反映出85年前麥卡錫時代（McCarthy-era）眾議院非美活動委員會（The House Un-American Activities Committee）的成立理由，該委員會負責調查與共產主義活動有關的嫌疑個人、公共雇員和組織，調查不忠與顛覆行為。誠如過去那樣，此種歇斯底里的叫囂是沒有根據的，亞裔有機會開闢更好的前進道路。亞裔民選官員和其他領導人絕不能陷入被恐懼驅動的陷阱，古登基於影射和聯想來迫害美國公民。亞裔投票聯盟敦促古登眾議員為他的言論道歉，並呼籲所有民選官員符合應有的官德。

聲明最後指出，從二戰期間指責日裔美國人是間諜，到當下指責華裔專業人士是中國政府的間諜，懷疑亞裔不忠在美國由來已久，沒有確鑿證據的指控是魯莽和危險的，亞裔必須明確揭露古登的言論的險惡用心。

「我們同意當今世界面臨的跨國威脅是真實的，也應該認真對待，但不是基於種族、族裔或偏見，將一群人當作替罪羊、誣告或威脅。」

亞裔 眾議員 華裔

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