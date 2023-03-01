風暴襲南加喜憂參半 降水創紀錄可望脫旱

南加州風暴降下大雪罕見地覆蓋了威爾森山頭。（記者丁曙／攝影）

從2月22日起連續6天的風暴席捲南加 州，帶來了豐沛雨量有望脫旱，但大雪、冰雹、強風，導致樹木電線倒塌、泥石流堵塞山道，甚至一些山麓城鎮被掩埋在雪堆下，政府工務局出動拖車疏通公路，民間志工隊進山架橋修路，災後恢復重建正在進行中。

視頻來源：記者丁曙

在經歷了史上最乾旱的三年之後，今年初南加州迎來了史上最潮濕的三周。2月下旬第二波風暴再度來襲，使洛杉磯人慶幸擺脫乾旱轉為抗災。國家氣象局統計了22日至26日上午的降水總量，其中，聖蓋博谷北面的威爾森山峰（Mount Wilson）降雪 量40吋，聖蓋博山區的西福克直升機場（West Fork Heliport）降雨量7.76吋，南加州從極度乾燥變為非常潮濕，極端氣候正在改變自然環境。

風暴前的威爾森山脈草木枯黃，山泉涸乾，澗底無水，只有石塊乾土。當地人和登山客習慣了晴朗的天空、乾硬的土地、枯黃的植被。然而，本周以來山區大為改觀，山頭白雪皚皚，山徑冰雹冰塊覆蓋，局部泥石流滑坡，山道狹窄灦滑，行走不大安全。另一方面，連日大雨澆灌後，山谷清泉噴湧，澗底流水嘩嘩，一派生機盎然。

南加風暴帶來豐沛的雨水，澗底水流潺潺有助脫旱。（記者丁曙／攝影）

一支社區志工組成的護山隊，連日來扛著鐵鍁、鐵鎬、鐵錘、鐵絲網進山修路搶險，他們鏟除山道上的土流、石塊、樹枝，其中最危險的一處斷層，上面架起了一座小木橋，底下用木椿支撐作為橋墩，但尚未完工，貼著告示警示行人小心。

暴雨沖垮了威爾森山徑，登山客行路難。（記者丁曙／攝影）

志工隊在沖垮的山徑架起了木橋助行人安全。（記者丁曙／攝影）

儘管大雨大雪造成了災害，但同時帶來洛杉磯人最需要的水資源。聖蓋博谷地區民生用水約80%來自地下水，而大部分地下水來於自然雨雪的補充。當雨水降到地面時，一部分成為地表逕流（runoff），一部分蒸發，剩下的部分則沿土壤或岩層空隙滲入地下而成地下水。最近三年南加州乾旱少雨，地下水補充很少，水位持續下降，然而今年則不同。

洛杉磯加州大學 （UCLA）氣候科學家斯溫（Daniel Swain） 27日表示，未來幾周內，非常活躍、寒冷、多雪的天氣狀況將持續，人們很可能會看到加州部分地區有紀錄以來降雪最多的年份，在今年4月雨季結束時，內華達山脈積雪量非常大。

積雪是加州供水的關鍵，內華達山脈的積雪深度可能會在未來幾天甚至幾周內繼續增加。加州通常依靠 Sierra山脈積雪的融化來補充水庫，國家氣象局預測，截至2月22日，Sierra山區的降雪量將高達6呎，南加州山區的降雪量將達到2呎，而上周的降雪量空前。

這場風暴帶來了破紀錄的降雨量，紀錄顯示，威爾森山脈下的拉肯亞達（La Cañada Flintridge）市，在短短幾天內的降雨量超過了9吋，附近的另一座城市巴沙迪那（Pasadena）的降雨量也超過8吋。政府官員警告說，雖然持續降雨降雪有利於改善加州嚴重的乾旱狀態，但未來幾天仍可能帶來新的道路阻斷和停電等災害損失。