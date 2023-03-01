在聖瑪利諾高調參選加州副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

Cole Harris（軻海瑞）和Cindy陳（右）涉嫌欺詐「薪資保護計畫貸款」（Paycheck Protection Program，簡稱PPP貸款）。（本報檔案照）

在聯邦調查局與多個聯邦機構的聯合調查行動後，加州 中區聯邦檢察官對涉嫌利用聯邦政府在疫情時推出的「薪資保護計畫貸款」（Paycheck Protection Program，簡稱PPP貸款）欺詐的Cole Harris、Cindy陳等人起訴，也跌破了華人 社區的眼鏡。

Cole Harris（軻海瑞）和Cindy陳，2018年初開始活躍於南加州華人社區。2018年3月底左右，Cole Harris在參加華人社區青少年領袖營活動中宣布，將加入加州副州長選戰；同年5月，他在聖瑪利諾的豪宅舉辦大型派對，由前聖瑪利諾市長向華人媒體正式引薦，當天的派對冠蓋雲集，大洛杉磯地區不少華裔民選官員和社區領袖到場。

Cole Harris當時向媒體表示，他出生於洛杉磯縣北邊的棕櫚谷，15歲時開創第一份生意，為人家修剪草坪。 17歲時，他的生意已擴大到給300多個家庭修剪草坪，雇用30多個工人。而在16歲時，由於父親腦部出問題陷入昏迷，他不得不跟哥哥做出人生的第一個重大決定，即是否給父親「拔管」，最後已經成年的哥哥決定，讓父親安詳辭世。

Cole Harris說，他靠著努力先讀社區學院，之後轉入大學，做過進出口貿易，現在投資 領域做生意。他太太是遼寧大連人，所以他講的中文有一股東北味，因為在天津也工作過，所以還有種天津腔。

Cole Harris當時表示，他有豐厚的收入和幸福家庭，大可享受生活就好，平時也熱心公益和慈善，捐出去不少錢。但強烈的使命感讓他決定競選副州長，給加州帶來改變，讓加州能更有利商業發展和經濟成長。所以他自掏腰包250萬元參選，表明自己認真競選的志向。

Cole Harris的太太Cindy陳在軻海瑞參選副州長，參加各種活動時曾表示，她和先生是在南加大上學時認識，軻海瑞從經濟系畢業。畢業後兩人主要從事不良資產收購和改造，投資房地產，將不良資產變成有活力的公司，比如他們投資的一家公司，每天提供15萬份早午餐給清寒學生。