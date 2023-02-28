30年沒遇過 拉市民宅遭土石流 山崩規模驚人

航拍畫面清晰可見滑坡的長度及慘狀。（fox11截圖）

近期風暴 在南加 各地肆虐，災情頻發，洛杉磯縣拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge）2月24日（周五）更發生土石流災情，導致三棟民宅分受不同程度損害，所幸無人傷亡。案發時屋主和鄰居聽到巨響後，紛紛逃到室外。據居民表示，這是當地30年來首次發生土石流災情，讓人驚駭不已。

後院慘遭近乎全毀的房屋，房屋一旁還有多散落一地建材。（abc7截圖）

洛縣 消防局助理局長斯普倫格爾（Pat Sprengel）表示，這次山崩的規模相當驚人，倒塌的山坡部分寬達40英尺，許多木材和石頭也一同滑落。房屋遭損毀的三口之家更是被迫撤離家園，損失嚴重。

消防局26日指出，發生地點位於拉市的保萊特廣場（Paulette Place）400街區，該案造成三處民宅遭受不同程度的土石掩埋。而根據航拍畫面顯示，土石流從山坡後方流入三處民宅的後院，其中一所民宅的後屋更近乎全毀。

搭建在山坡中的樓梯也將近全毀，屋主們不時出外查看。（abc7截圖）

周遭居民表示，事發當時他們突然聽到一聲巨響，走出門外才發現對街的鄰居家幾乎被土石流完全摧毀。而受害屋主在案發後已暫時搬至友人家中，對於土石流突然襲擊感到驚恐。但也在朋友的協助下返回家中，搬走財物。一位居民表示，這是他們首次目睹這樣的事件。他們在這裡居住30年，從未經歷過土石流的問題，山坡過去以來一直非常穩定。

目前消防官員預計留守當地，以防可能出現的進一步不穩定情況。而建築和安全相關專家在27日前往現場，檢查民宅的結構完整性，以確保居民能夠安全地返回家中。