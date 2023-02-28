南加連續暴雨 樹倒毀車頻傳

大樹垮掉壓損車子。（受訪者提供）

南加 連日降雨，給各社區造成不同程度災害，其中一些居民的住宅周邊，因降雨導致土質疏鬆，發生樹木倒伏，為居民出行造成不小困擾。華人 修樹業者說，一些樹木因很久沒有對枝條修理，樹冠過大過重，風雨天很容易倒塌，給居民財產安全造成威脅。

視頻來源：記者啟鉻

南加資深修樹業者張先生說，2月25日一早，他就接到亞凱迪亞市一位華人居民電話，這位叫Jin的女主人說，她家門前附近一棵有幾十年樹齡的橡樹，因降雨導致樹根附近土質疏鬆，在半夜時分倒伏。由於樹幹粗大，平時長的很茂盛，倒伏時將自家一輛凌志車壓垮，也影響了家庭成員出行。

張先生聽到後，很快到達現場。張先生說，倒伏橡樹位於車道附近，巨大樹冠正好壓在車頂，車輛損壞嚴重。樹木的根部整個暴露出來。雖然沒有對住宅造成威脅，但阻擋了家庭成員出行，需要儘快清理倒伏樹木，這場災害讓這家華人損失萬餘元。還好車子損失保險公司可承擔一部分。

連日來因為暴雨 影響，南加華人社區發生不少樹木倒伏事故。張先生說，尤其一些樹木管理嚴格的城市，對樹木修整有嚴格規定，不允許隨意修剪，導致樹冠長勢茂盛，一旦連續數日是下雨天，樹冠會因過大過重，即使風力不強，也會發生整個樹突然倒伏的事故，類似情況在南加雨季屢見不鮮。

除了住宅區，樹木因近日連日暴雨倒伏情況在其他地方也發生。在布班克（Burbank）的Ralph Foy Park，一棵巨大松樹連根拔起橫躺在地。當地居民說，一旦發生暴風雨，就會經常看到有樹木垮掉，尤其是一些根部很發達的樹木，擔心會對經過行人造成危險。在范奈司（Van Nuys）位於Kester街和Hartland路交匯處，也有一棵大樹因為降雨倒伏。