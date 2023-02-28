冰雹、大雪、彩虹、陰陽天 南加氣象怪

半邊晴空萬里半邊烏雲密閉，中間還掛著一條彩虹。（記者邵敏／攝影）

南加 地區最近經歷罕見的暴風雨天氣，期間，各種異常氣象包括冰雹、彩虹、大雪紛至沓來，甚至出現壯觀的陰陽天，半邊晴空萬里半邊烏雲密閉，中間還掛著一條彩虹。不少華人 興奮之餘感慨萬千：「這還是我熟悉的洛杉磯 嗎，乾燥溫暖的冬天都到哪去了？」

視頻來源：記者邵敏

度過短暫的周日晴朗一天之後，洛杉磯地區2月27日（周一）再次迎來風雨寒流，氣象預報顯示，接下來幾天雨水不斷，氣溫較低。對於當地民眾來說，普遍感受這個冬天異常苦寒漫長，但是喜憂參半，不少華人在上周的暴風雨中，同一天看到冰雹、彩虹、陰陽天等壯觀景象，感嘆這個冬天不出遠門，在家也能觀奇景。

2月23日（周四）上午，亞凱迪亞市（Arcadia）華人張女士正在家中，突然聽到外面劈里啪啦的響聲，她跑到外面一看，竟是黃豆般大小的冰雹從天而降，掉落在草坪、小路、樓梯上，冰雹密集時就像在下陣雨。

張女士說，這是她第一次看到這麼大的冰雹，非常新鮮。同一天，洛縣多處城市的華人見到冰雹，有人正在開車，說雨刮器無法刮掉這些顆粒粗大的冰珠子，不得不靠邊停車手動清除。有些地方，冰雹堆在一處，看上去就像一層積雪。

冰雹之後就是大雨如注，地面上很快出現多處積水，天氣放晴後，這些積水就像天空之鏡一樣，映照著藍天白雲綠樹。接近黃昏太陽落山之際，更是出現壯觀的陰陽天。張女士看到遠處晚霞滿天，被夕陽照射的雲朵在藍天上悠閒地漂浮，而一線之隔的另外半邊天，卻是烏雲壓來，預示著另外一場大雨即將來臨。

更有意思的是，一半晴朗一半陰沉的天空中，還掛著一條美麗的彩虹。張女士五歲的女兒看到彩虹後十分激動，這是孩子第一次見到真正的彩虹，她不停地問媽媽，卡通片中的獨角獸就住在繽紛的彩虹裡面嗎？