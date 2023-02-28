屋漏偏逢連夜雨 修屋頂工人約不到
連續數日的下雨天給南加民眾帶來不少困擾，其中屋頂漏雨現象頗為普遍，到處有華人求推薦修屋頂的工人。還有華人家中漏雨地方太多，接雨水的盆子都不夠用。也有華人家裡鍋爐失靈，在如此冷的天氣只能洗冷水澡。
最近在各個微信群裡隨處可見詢問修屋頂工人電話的人，華人李先生說，現在最忙的就是修屋頂的工人，電話都打不通。最尷尬的是他們要等天晴了才能來修，可如果趕上一周都在下雨，那也是遠水解不了近渴。
聖蓋博黃小姐家住公寓頂樓，這幾天下雨，她家裡多處漏雨，苦不堪言。她說，洗手間屋頂燈旁邊，每次雨勢大的時候都會漏雨，因為位置正好在浴缸上面，洗澡時就要時不時接受冰冷雨滴的洗滌。25日那天雨勢很大，洗手間另外一處屋頂燈口位置也開始漏雨，她只能找盆子來接，但這個位置正好在馬桶附近，導致她每次去洗手間，都要各種凹姿勢避免被雨水滴到，令人尷尬。
管理聖蓋博谷多棟公寓的Jerry表示，因為管理的公寓多處漏雨，他約了修屋頂工人好幾次都約不到，房客那邊心急如焚，一再催促，他也只能連連抱歉。而且即使叫人來修，也未必能一次解決所有漏雨的問題。
華人羅先生這幾天因為下雨，公寓的鍋爐壞掉無人修理。他說，第一天沒洗澡，第二天去朋友家洗澡，第三天實在忍不了，想洗冷水澡，但是天氣太冷了，冷水澡實在吃不消。
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