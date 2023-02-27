暴風雨亂航班 洛杉磯機場人山人海

LAX登機口擠滿了人，有些人已在等待中疲倦地睡著。（圖：受訪者提供）

南加 連日以來的惡劣天氣，導致洛杉磯國際機場 （LAX ）眾多航班延誤、甚至取消。華人2月24日接連收到航班起飛晚點的消息，更是在機場親歷人山人海的場面，餐廳、廁所全需排長隊等候多時，登機口座無虛席，就連地上也坐滿了人。

視頻來源：記者邵敏

旅遊從業人員顧彬彬24日從洛杉磯飛往鹽湖城，他回憶說當天晚上LAX的5號航站樓人非常多，「機場被擠得水洩不通，整個場景感覺就像春節逛廟會一樣。」眾多航班因暴風雨天氣無法正常起飛，導致滯留在機場的人越來越多。

顧彬彬當晚7時多抵達洛杉磯機場，5號航站樓的安檢已分流成三個通道，但還是不夠用，工作人員不得不再增設一個通道，他通過安檢大概花了近半個小時，比平時慢很多。因為眾多航班延誤、取消，導致其他航班的登機口一直被通知改變，乘客不停在各登機口之間奔波，場面一度混亂。

顧彬彬回憶航站樓裡面的餐廳幾乎全都滿座，點餐的隊伍排到走廊過道上，就連上廁所也需要排長隊，等候多時。從現場拍攝的一張照片來看，登機口擠滿了人，幾乎沒有任何空隙，有些人已在等待中疲倦地睡著。

LAX人山人海，就連餐廳、廁所也需排長隊等候多時。（圖：受訪者提供）

據悉，24日當天原計畫在LAX降落的大量航班，因惡劣天氣無法正常著陸，因此選擇在拉斯維加斯機場、安大略機場（Ontario International Airport）、棕櫚泉機場（Palm Springs International Airport）等地降落。當晚10時50分左右，LAX雨勢非常大，顧彬彬發現，多架飛機不停在機場上空盤旋，場面甚是壯觀，有些飛機盤旋數小時後仍無法降落，不得不選擇再飛往其他機場。