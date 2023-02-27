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風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

記者邵敏／洛杉磯報導
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

南加地區接連幾日遭受罕見的暴風雨天氣，對於出行者來說更是嚴峻的考驗，華人2月24日（周五）晚乘坐航班從洛杉磯國際機場（LAX）起飛，飛機在強大氣流中劇烈顛簸長達15分鐘，引來機上乘客大聲尖叫。華人回憶說整個過程就像坐過山車一樣刺激，他用視頻記錄了這一幕。

視頻來源：記者邵敏

旅遊從業人員顧彬彬24日晚從洛杉磯飛往鹽湖城，因暴風雨天氣航班延誤兩個多小時才出發。當天9時50分乘客登機，但飛機在機場跑道上滑行等待了一個多小時才起飛。顧彬彬回憶當時場景表示，起飛的跑道上全是航班，飛機不得不一直繞圈，因為雨特別大，氣候條件十分糟糕，有些飛機在滑行時又重新掉頭回到起點。

當晚11時30分，這一趟飛往鹽湖城的NK3034航班終於起飛，顧彬彬回憶說起飛速度非常快，感覺機長是把油門踩到了底，外面狂風暴雨，氣流衝擊很大，飛機從離地那一刻起就開始抖動厲害。「來回搖擺、上下顛簸，真的就像坐過山車一樣，」顧彬彬指出，當時飛機的轟鳴聲也超級響，面對這樣的場景，機上有人大聲尖叫，空姐立即安撫乘客，表示這是飛行過程中遭遇強大氣流，不必驚慌。

顧彬彬表示，他的前排坐著一對年輕情侶，飛機劇烈顛簸時女生非常緊張，和男友緊握雙手，後來索性躲在男友懷中。記錄現場的視頻顯示，機身確實晃動厲害，多年來經常乘坐飛機外出的顧彬彬說，這麼強烈的顛簸，他已經十多年沒有遇到過。

劇烈顛簸持續大約15分鐘左右，飛機到達高空後逐漸平緩。顧彬彬說自己後來睡了一覺，醒來時就已到達目的地，「我看了一下，才飛了一個多小時，這段路程正常飛行時間是兩個小時，機長全程速度很快。」

據悉，24日晚從洛杉磯起飛的多架航班因暴風雨天氣延誤、取消，抵達洛杉磯的眾多航班也選擇備降其他機場，甚至返航。

洛杉磯國際機場 華人 暴雨

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