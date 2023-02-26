狂風吹倒巨樹重砸路邊停車 華人目睹驚呆

華人外出遛狗時，看到一棵大樹被刮倒砸在停在路邊車身上。（圖：劉先生提供）

幾日來冰雹和暴風雪席捲南加 ，某些地區出現了樹木倒塌和大面積停電的災情，並可能損壞淺坡屋頂。巴沙迪那市民劉先生目睹了大風刮倒大樹、大樹又重重砸在臨街汽車上的驚險一幕，感嘆「真的有被嚇到」。

2月24日（周五）南加地區經歷了一整天豪雨，傍晚時劉先生冒著大雨出門遛狗。他說，當時風特別大，自己走在臨街的路上，無意間朝著街對面看了一眼，突然一棵大樹就倒在了路上。由於這棵樹非常高大，直接橫在了馬路中間，所幸當時沒有車輛經過，不過停在路邊的車子就遭殃了，整輛車全被埋在了大樹底下。

劉先生說，這棵樹比臨街的房子還要高，竟然也能被吹倒，自己親眼目睹著實嚇一跳。他補充，過了約半小時，自己出門再經過時，已經有警車停在那裡處理現場。第二天白天，橫在馬路上的大樹主幹已經被清理，還剩下殘留的樹枝和樹葉躺在路上及路邊。

劉先生表示，自己在24日還收到了「暴洪警报」，這樣的大雨在洛杉磯 著實罕見。他是南方人，現在的洛杉磯天氣讓他想到了南方的雨季，陰雨不斷，持續很久。

不止巴沙迪那，由於暴風雨天氣，洛杉磯多個地區都有樹木倒塌，影響交通，例如在比佛利山莊（Beverly Hills），North Beverly Drive 的1000 block被封鎖，在格蘭岱市（Glendale）的Chevy Chase Canyon 附近，至少有一條道路被封鎖。