蒙市槍案倖存者 可獲賠償金及免費心理輔導

CalVCB賠償金的涵蓋範圍及申請流程。（取材自CalVCB官方網站）

在蒙特利公園市 （Monterey Park）大規模槍擊 案中，除直接受害者外，當晚還有一些倖免於難的目擊者；儘管沒有受傷，他們的心裡卻蒙上陰霾。加州 政府和公益組織可為這些倖存者，提供經濟援助和心理輔導。

在經濟上，這些倖存者可自行申請由加州政府提供的「CalVCB賠償金」。該項賠償由加州政府自付，專為犯罪行為的受害者及目擊倖存者，提供短期和長期的資金支持。加州受害者賠償委員會在蒙市槍擊案發後公告表示，該案中的受害者家屬及案件目擊倖存者，符合申請賠償金的要求。

此外，CalVCB可提供心理輔導、情感支持、推介醫療和諮詢機構等服務。申請人可通過官網自行申請賠償金： https://online.victims.ca.gov/，網站內附有中文表格可選，方便華人填寫。若需更多訊息，可撥打熱線 800-777-9229與CalVCB聯繫。

亞太社區基金會（Asian Pacific Community Fund）執行長黃群雁表示，CalVCB為槍擊案中除直接受害者外的倖存者提供經濟援助，最高可獲賠7萬元。另外，由於考慮到一些倖存者可能需要自我調整的時間，或不清楚自己可通過該渠道獲賠，CalVCB將申請賠償金的有效期設為七年，為申請人留有足夠時間。

此外，華埠服務中心也為槍擊案中的受害者和目擊倖存者提供免費心理輔導。華埠服務中心工作人員表示，他們的心理輔導內容包括六至八次的心理課程，由專業的心理輔導師負責。詳情可致電626-293-8733與華埠服務中心蒙特利公園市分部聯繫。

另外，黃群雁還指出，亞美公義促進中心協同其他公益組織在GoFundMe上發起的籌款活動，只適用於槍擊案的直接受害者及其家屬。目前，籌款金額已超100萬元。不過，由於政府需要確保募捐所得款項發放至正確的受害人及其家屬手中，因此需要較長時間驗證身份；受害人及家屬預計在三至六個月後會收到相應款項。