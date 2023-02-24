收集雨水防旱 洛縣打造地下儲水池

洛縣公共工程部22日宣布惠提爾市地下儲水池動工，許多挖土機進入園區著手動工。（abc7截圖）

洛杉磯 縣近期頻頻經歷強雨風暴，但因蓄水量再度未達預期。為此，洛縣 府官員提出新的蓄水策略，希望可以改善現況並提前預防未來可能的乾旱。洛縣公共工程部更選擇於22日（周三）在惠提爾市（Whittier）開始打造地下儲水池。

洛杉磯縣官員表示，節約更多水資源將是應對乾旱的重要措施，尤其是在每當大風暴過後，但大部分的雨水資源卻流向海洋而被平白浪費。洛杉磯縣政委員會主席韓珍妮（Janice Hahn）也指出，近年來降雨量偏少，因此在每次降雨時，更應善加利用，透過收集、儲存和適當過濾水資源，以供日常使用。

為了滿足民生需求，洛縣公共工程部22日在惠提爾市一處探險公園展開建設工作，以打造一個地下儲水系統，有望儲存約600萬加侖的雨水，並回收和再利用每次降雨。公共工程部主任佩斯特雷拉（Mark Pestrella）表示，該計畫旨在將雨水注入地下，逐漸釋放在滲入地下的位置，最終將其排放入聖蓋博 或洛杉磯河系統，以最大程度地減少雨水的浪費。

而這個新項目不僅可減少對科羅拉多河的依賴度，同時改善公園公設，如增建新人行道、運動場和洗手間等。官員們一致認為新建項目一舉雙贏。

洛縣在過去幾十年一直積極推動雨水收集，如聖蓋博河上的一系列橡膠壩，這些壩門可在需要蓄水時充氣，隨後水便會在滲入地下的地方緩慢釋放。這些舉措也讓洛縣能在未來五年內輕鬆收集約180 億加侖的水，以供50萬人使用一年。