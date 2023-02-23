惡作劇？有隱情？一天三校遭槍擊威脅令人憂

封鎖期間，學生把桌子推到教室門邊用來防止入侵。 （取材自Fox）

南加洛杉磯 縣多所高中，2月21日（周二）同一天收到校園槍擊 威脅，其中包括華人 城市的兩所高中，這些學校立即宣布進入封鎖（lockdown）狀態。警方調查後確定校園內並沒有活躍槍手，但也沒有透露威脅的具體細節。華人猜測，「這是惡作劇還是另有隱情？無論真假，槍枝管理問題都令人堪憂。」

伍蘭岡（Woodland Hills）的 El Camino Real 高中首先被威脅，21日上午9時左右，警方收到校園內可能有槍手的報告。一位家長指出，孩子當時發短信說校園被封鎖了；一名學生回憶現場情景，他們把多張桌子推到教室門邊用來防止外人入侵，當時大家都很害怕，擠在一個角落裡。警方迅速搜查學校，洛杉磯市警察局（LAPD）表示，校園內並沒有發現真實威脅，槍手的消息是假的，此後解除學校封鎖。

校園封鎖期間，學生躲在桌椅地下。（取材自Fox）

同一天下午，洛縣阿罕布拉高中（Alhambra High School）也收到匿名槍擊威脅，學校在下午3時左右封鎖，但沒有提供有關威脅的詳細信息，直到下午4時23分解除封鎖，學校恢復正常課後活動。封鎖期間，阿市警方在校園內調查。學區在推特上先後發布多條消息，其中有一條消息指出，警方證實學生收到的照片是一張三年前的照片，在另一州拍攝，並不是發生在阿市校園內，警方指出這張照片不值得關注。

學區在推特上指出，學生收到的照片是三年前的照片。(取材自阿罕布拉學區Twitter)

幾乎在同一時間，大約七哩之外的亞凱迪亞高中（Arcadia High School）也收到槍擊威脅，校園被封鎖一個多小時，學生聽聞有人持槍並在健身場地開槍。當天下午4時45分，亞市警方在一份報告中明確指出，經過調查後，確定校園中的槍手或槍擊事件不是真的。

對於同一天發生三起校園槍擊威脅事件，雖然事後都被證實有驚無險，但對華人家長來說，引發非常糟糕的心理焦慮，大家紛紛猜測到底是怎麼回事，一名華人媽媽表示，「這些難道都是有人惡作劇？還是背後另有隱情。總之，美國的槍枝問題實在讓人擔憂。」

事發當天，聯邦眾議員Brad Sherman原計畫在El Camino Real 高中參加學生市政廳（student town hall）會議，他準備談論槍枝管制話題，但由於當天校園封鎖，演講被臨時取消。對於這起事件，Sherman表示，「我們需要讓社會變得更好，需要控制槍枝，需要更好的心理健康。」 他同時指出，回到華盛頓後，將試圖說服同事共同討論槍枝管理事項。