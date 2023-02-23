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風暴來襲 6天狂風加雨雪 洛縣、河濱等縣發布警告

洛杉磯訊
一場巨大冬季風暴22日開始來襲南加，未來一周有六天大風和雨雪天氣。（NBC 4）
一場巨大冬季風暴22日開始來襲南加，未來一周有六天大風和雨雪天氣。（NBC 4）

一場巨大的冬季風暴正席捲美國西部和西北部大部分地區，西北部28州超過6000萬人面臨又一輪冬季風暴警報。南加州大部分地區從2月23日（周四）開始將出現大風、降雨、降雪和低溫天氣，部分地區風雨交加，民眾出行注意安全。

根據國家氣象預報，此次大規模的冬季風暴將給美國的西北地區、尤其是海岸山區帶來災害性天氣和反常溫度。南加州地區將迎來强風大雨，山區雪線將降低，海拔2500呎甚至更低的山區可能出現降雪。國家氣象預報已向洛杉磯縣、聖伯納汀諾縣城、河濱縣和范杜拉縣發布大風和冬季風暴警告。

本次冬季風暴的前鋒已在22日達到南加州，南加州部分地區21日晚和22日上午已出現强風和少量降雨。天氣預報指出，南加州大部分地區從23日起未來的七天中將有六天降雨，平原和山谷地區最低溫度華氏32度左右，高溫50度左右，低於往年同期平均溫度。沿海和山谷地區將面臨時速30至50哩的陣風，山區和山麓地區陣風將達每小時45至70哩之間。

從24日開始，南加州山區雪線預計將從較高地區繼續下降，甚至在海拔1000呎山區也可能出現一至六吋降雪，低雪線意味著洛杉磯縣和范杜拉縣山區可能有暴風雪，從24日上午8時至25日晚8時的36小時之間，需關注天氣預報，尤其是5號公路Grapevine地區，行車要特別小心。

國家氣象局同時發佈南加州海浪警報，預計24日南加部分海域海浪高達12呎，還有強大的離岸流，足以把游泳者和衝浪者拉出海，沿海地區還可能發生洪水。民眾最好不要前往海灘，更不要在海灘過夜。

南加 加州 風暴

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