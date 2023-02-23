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佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

槍擊威脅 阿市亞市高中封鎖 學生躲牆角 家長驚慌失措

記者邵敏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞高中2月21日槍擊威脅，學校封鎖，警方調查後確定消息並不真實。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞高中2月21日槍擊威脅，學校封鎖，警方調查後確定消息並不真實。（記者邵敏／攝影）

南加蒙特利公園市11死槍擊案陰影尚未在華人心中散去，2月21日（周二），洛杉磯縣兩個華人聚居城市的高中同時收到匿名槍擊威脅。學校封鎖（lockdown）期間，學生躲在牆角、桌椅底下，聽聞消息的家長更是驚慌失措，「這是我一生中最糟糕的一天。」

洛縣華人聚居城市阿罕布拉（Alhambra）、亞凱迪亞（Arcadia）兩所高中，21日下午同時收到校園匿名槍擊威脅，學校立即封鎖出入。兩地警方第一時間展開調查，確定無實際威脅後解除封鎖，沒有人員傷亡報告。

對於兩個城市的眾多華人學生、家長來說，這是驚心動魄的一天。亞凱迪亞高中（Arcadia High School）林同學受訪時指出，當天下午3時22分左右，校園裡突然響起封鎖的鈴聲，持續一分鐘。林同學聽聞有一名9年級的學生帶著槍枝在校園內出現，她還聽聞有人在跑步機和舉重機的健身場地開槍。

學校封鎖鈴聲響起後，教室所有的門、窗、燈馬上被關閉。林同學回憶，教室裡的人迅速聚集到牆角，她也躲到一個角落裡。根據社群媒體上轉傳的一張照片，有些學生躲在桌椅底下，有人坐著，有人趴在地上。林同學說，他們在學校裡經常接受緊急事件演習訓練，因此當時大家並沒有驚慌失措，讓她印象特別深刻的是，班級裡有一名同學非常鎮定，繼續留在座位上寫作業。

高中放學的正常時間是下午3時30分，當天因為槍擊威脅校園全面封鎖，林同學指出，他們一直等到4時50分左右才被通知可以離開校園。

在這一個多小時內，收到消息的不少華人家長驚慌失措，他們在學校門口焦急萬分地等待。一名不願透露姓名的家長事後表示，這是自己一生中最糟糕的一天，收到孩子的短信後她一直在驚恐中度過，「因為最近槍擊案實在太多了，沒想到孩子的學校也會收到槍擊恐嚇，無論是真是假都讓人害怕。」

一位媽媽說，前不久剛發生的蒙市槍擊案死了這麼多人，自己心裡總是有陰影，不敢去人群聚集的地方。另一位媽媽表示，每天都害怕聽到哪裡發生槍擊案，感覺自己生活在戰區一樣，這樣的情況實在太糟糕，最基本的安全感都沒有。

亞市高中校園收到匿名槍擊威脅，警方第一時間前往調查，學校門口的Duarte 路一度交通擁堵嚴重，附近的Holly Avenue小學也高度戒備。張女士當天下午5時左右去學校的課後班接孩子，平日都可以進入校園在教室門口等待，但這一天她和其他家長都被攔在校園外，老師將孩子一個個帶出校園，直接送到家長身邊。張女士說，她明顯感覺到學校戒備森嚴的氣氛。

亞市高中21日收到匿名槍擊威脅，附近的Holly Avenue小學也高度戒備。（...
亞市高中21日收到匿名槍擊威脅，附近的Holly Avenue小學也高度戒備。（記者邵敏／攝影）
學校封鎖期間，學生與家長的短信對話。（圖：受訪者提供）
學校封鎖期間，學生與家長的短信對話。（圖：受訪者提供）

槍擊 華人 亞凱迪亞

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