聯邦參議院青年計畫 2華裔高中生入選

橙縣爾灣學區諾斯伍德（Northwood）高中華裔女生路初航入選今年聯邦參議院青年計劃。（受訪者提供）

南加州 爾灣聯合學區諾斯伍德（Northwood）高中華裔女生路初航（Fiona Lu），入選第61屆聯邦參議院 青年計劃 (USSYP)，3月份將赴華府（Washington D.C.）考察實習，會晤國會代表和部會首長，深入了解參議院和聯邦政府的整體概況，以及立法、司法和行政三權制衡的相互關係。

該項目被視為未來政治領袖的搖籃，每年每一州只有兩個名額。

加州教育 廳長瑟蒙德(Tony Thurmond)指出，兩位傑出的高中生將代表加州參加第 61屆年度聯邦參議院青年計劃 (USSYP)，基於他們的領導能力、對學校和社區的重要承諾，以及出色的學術和課外活動，並通過激烈競爭入選。今年加州兩名正選代表皆是華裔，另一位是北加州Butte縣Chico高中生Summer Sun。

路初航受訪表示，很榮幸入選聯邦參議院青年計劃。過去幾年，她參與了幾個學生運作的倡導團體，這些團體激發了自己對非營利性工作、政府運作和政策制定的興趣。她一直積極倡導多項加州法案，其中最重要的是支持州參議員Caroline Menjivar 提出的SB260，也叫做「2023 年月經公平法案」（the Menstrual Equity Act of 2023）。該法案要求加州社會服務部 (CDSS) 為參與CalWORKs福利計劃的每位月經期人士，提供適用產品來增加公平性，減輕財務負擔，減少系統性不平等。

除此之外，路初航還熱心推展教育公平，通過為加州教育廳和爾灣聯合學區提供諮詢服務，將學生的聲音導入與教育相關的問題中，從而實現平等的目標。

路初航指出，新冠疫情（COVID-19）是激發自己正面倡導、抵制仇恨亞裔的事件。儘管那段時間充滿了悲傷、痛苦、仇恨和不適，但也讓她有更多時間反思自己的興趣並嘗試新事物。她組織了第一個倡導會議，並且很幸運獲得認可。現在，她迫切想在3月上旬（4日至11日）去華府晉見那些位高權重的官員們，拓展眼界。

聯邦參議院青年計劃由 William Randolph Hearst基金會贊助，每年為來自各州的兩名學生代表提供一次實習機會，在政府官員和未來政治領袖之間建立伙伴關係。每位學生領袖將獲贈1萬美元大學獎學金，以及前往華府參加一週活動的全程旅費。