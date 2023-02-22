華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人 本來翹首期盼3月後中美航班會顯著增加，結果現在變化有限。不少按捺不住思鄉之情的華人，或高價搶直飛票，或拚老命飛20多個甚至30個小時。不少華人慨嘆，直飛只需14個小時的回家路，現在變得好漫長。

華人李小姐說，現在直飛中國沒什麼好的選擇，機票都要2000元以上，還不一定有票。4月到6月底之前也沒怎麼增加航班，之前美好願景都破滅了。4月以後飛美國的時間還沒之前好，也不知道什麼時候能恢復到疫情前水平，有可能再也回不去了。轉機時間也不好，動輒都要30個小時，正常點的幾條線也不是天天有。曾經直飛14小時回家，現在需要轉機最少兩次，還貴很多，即使沒有了14天隔離，回家也還是太難。

在香港 、日本和台灣轉機價格大眾接受度比較高，留學生胡同學說，他買了6月初從西海岸飛香港的機票，使用國泰航空3萬的里程，就花費不到200元的稅費。然後8月中旬從廣州經首爾回美，單程機票1050元，不過需要在首爾機場過夜。

家住東區的趙先生選擇在台北轉機，認為綜合性價比比較高。他說，他剛飛了一個洛杉磯到台北轉機飛北京的來回，乘坐的是中華航空。然後在北京待兩天再坐高鐵去目的地城市。華航性價比相當不錯，去程20小時，回程只用了16個小時。他打算暑假帶娃繼續買這條航線，目前目測價格沒有太大浮動。

不過要提醒的是，如果是中國護照的民眾，現在只能買美國飛台灣再轉機去中國內地城市的單程機票，因為回程部分，中國政府目前只允許從南昌、昆明、重慶飛台北轉機無需入台證，但是華航這幾個點都沒有執飛。

有華人查了差不多一個多月的機票，阿罕布拉的鄭小姐說，她最後熬不住了，花了1800元買了4月初到香港轉機的國泰航空。本來父母還勸她再等等，但她覺得再等下去也不會有變化。

轉機導致飛行時間漫長，讓一些華人苦不堪言。孫先生說，他查的飛新加坡 轉機各個方面還可以，但是洛杉磯飛新加坡這段17個小時，太可怕了，從來沒有一下子坐17小時的飛機。但那還不是最長的，他一個朋友昨天訂的機票，美聯航從美國的小城市出發到香港，經濟艙來回1741元。如果開車幾小時去大一點機場，來回機票可降至1580元。但都是要飛37小時，且從香港出去還要再坐高鐵。朋友說有飛26小時來回3000元的票，但人窮志短，為了省錢這條老命豁出去了。