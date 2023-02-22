中美直飛航班 傳增班陷僵局 美聯航：計畫延遲至10月

中美航空3月北美航班直飛班次表。 製表／記者張宏

雖然中國已開放國際航班，但中美直飛航班依然保持疫情時期的數量。華人本來期盼3月後會開始增加直飛航班，但美聯航日前宣布要延遲增加中美航班的進度至10月，同時中美關係也令航班數量要恢復到疫情前困難重重。

根據Cirium Diio Mi的時間表數據，2月美中之間的直飛航班總數48班，並沒有出現顯著變化。雖然美國航空網路規畫副總裁Brian Znotins日前在飛行員機組會議上表示，美國航空3月開始每周能從達拉斯直飛上海四次，且會持續到夏季。但是近期也傳出美聯航因為和中國政府就取消每周12個航班上限的談判陷入僵局，導致計畫3月底開始增班的美聯航將增班計畫延遲到10月份。同時，中國的航空公司目前也沒有增加航班的消息傳出。

唯一變化是3月開始，達美航空DL287西雅圖飛上海航班取消首爾經停（是指在中途降落某個機場停留一下，然後繼續飛往目的地，但是不換飛機)，起飛日期調整為每周二和周五。DL283底特律飛上海也取消首爾經停，起飛時間為三和日。美國航空也取消達拉斯飛上海的AA127航班航班的首爾經停，且在3月13日開始變成一周四班，周一、二、四、六。美聯航早在1月底就取消了舊金山 飛上海的UA857的首爾經停。取消首爾經停，會導致起飛和到達的時間變化，以官方網站為準。