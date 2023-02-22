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華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

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中美直飛航班 傳增班陷僵局 美聯航：計畫延遲至10月

記者張宏／洛杉磯報導
中美航空3月北美航班直飛班次表。 製表／記者張宏
中美航空3月北美航班直飛班次表。 製表／記者張宏

雖然中國已開放國際航班，但中美直飛航班依然保持疫情時期的數量。華人本來期盼3月後會開始增加直飛航班，但美聯航日前宣布要延遲增加中美航班的進度至10月，同時中美關係也令航班數量要恢復到疫情前困難重重。

根據Cirium Diio Mi的時間表數據，2月美中之間的直飛航班總數48班，並沒有出現顯著變化。雖然美國航空網路規畫副總裁Brian Znotins日前在飛行員機組會議上表示，美國航空3月開始每周能從達拉斯直飛上海四次，且會持續到夏季。但是近期也傳出美聯航因為和中國政府就取消每周12個航班上限的談判陷入僵局，導致計畫3月底開始增班的美聯航將增班計畫延遲到10月份。同時，中國的航空公司目前也沒有增加航班的消息傳出。

唯一變化是3月開始，達美航空DL287西雅圖飛上海航班取消首爾經停（是指在中途降落某個機場停留一下，然後繼續飛往目的地，但是不換飛機)，起飛日期調整為每周二和周五。DL283底特律飛上海也取消首爾經停，起飛時間為三和日。美國航空也取消達拉斯飛上海的AA127航班航班的首爾經停，且在3月13日開始變成一周四班，周一、二、四、六。美聯航早在1月底就取消了舊金山飛上海的UA857的首爾經停。取消首爾經停，會導致起飛和到達的時間變化，以官方網站為準。

據業內人士估計，除了政治因素，美中關係緊張導致兩國商務往來減少也是主要原因，Apple公司本來是美聯航舊金山飛上海航線的主要客戶，但現在客戶量在減少，因此航空公司增加航班方面積極性有限。其次，一度搶占中國航線的美國航司在收益回報方面沒有達到預期，導致美國航空早在2018年就取消芝加哥飛北京和上海的航班，及取消洛杉磯飛北京和上海航線，改為西雅圖飛上海。美聯航放棄了舊金山飛西安和杭州的航線， 夏威夷航空放棄檀香山飛北京航線。目前看來，美中航班雖然在緩慢恢復，但樂觀情形明顯不如從前。

除了政治因素，美中關係緊張導致兩國商務往來減少也是雙方增班幅度緩慢的主要原因。（...
除了政治因素，美中關係緊張導致兩國商務往來減少也是雙方增班幅度緩慢的主要原因。（本報資料照片）

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