中美直飛航班 傳增班陷僵局 美聯航：計畫延遲至10月
雖然中國已開放國際航班，但中美直飛航班依然保持疫情時期的數量。華人本來期盼3月後會開始增加直飛航班，但美聯航日前宣布要延遲增加中美航班的進度至10月，同時中美關係也令航班數量要恢復到疫情前困難重重。
根據Cirium Diio Mi的時間表數據，2月美中之間的直飛航班總數48班，並沒有出現顯著變化。雖然美國航空網路規畫副總裁Brian Znotins日前在飛行員機組會議上表示，美國航空3月開始每周能從達拉斯直飛上海四次，且會持續到夏季。但是近期也傳出美聯航因為和中國政府就取消每周12個航班上限的談判陷入僵局，導致計畫3月底開始增班的美聯航將增班計畫延遲到10月份。同時，中國的航空公司目前也沒有增加航班的消息傳出。
唯一變化是3月開始，達美航空DL287西雅圖飛上海航班取消首爾經停（是指在中途降落某個機場停留一下，然後繼續飛往目的地，但是不換飛機)，起飛日期調整為每周二和周五。DL283底特律飛上海也取消首爾經停，起飛時間為三和日。美國航空也取消達拉斯飛上海的AA127航班航班的首爾經停，且在3月13日開始變成一周四班，周一、二、四、六。美聯航早在1月底就取消了舊金山飛上海的UA857的首爾經停。取消首爾經停，會導致起飛和到達的時間變化，以官方網站為準。
據業內人士估計，除了政治因素，美中關係緊張導致兩國商務往來減少也是主要原因，Apple公司本來是美聯航舊金山飛上海航線的主要客戶，但現在客戶量在減少，因此航空公司增加航班方面積極性有限。其次，一度搶占中國航線的美國航司在收益回報方面沒有達到預期，導致美國航空早在2018年就取消芝加哥飛北京和上海的航班，及取消洛杉磯飛北京和上海航線，改為西雅圖飛上海。美聯航放棄了舊金山飛西安和杭州的航線， 夏威夷航空放棄檀香山飛北京航線。目前看來，美中航班雖然在緩慢恢復，但樂觀情形明顯不如從前。
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