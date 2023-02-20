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瓦斯大漲價4補助可申請 氣侯基金90至120元主動入帳

記者劉子為/洛杉磯報導
對於1月瓦斯價格激增的現象，南加瓦斯公司解釋了漲價原因，並提供多種補貼計劃和節能策略。（SoCal Gas官網）
對於1月瓦斯價格激增的現象，南加瓦斯公司解釋了漲價原因，並提供多種補貼計劃和節能策略。（SoCal Gas官網）

南加1月瓦斯價格暴漲，根據南加瓦斯公司（SoCal Gas）統計，對比去年同期的瓦斯價格，今年1月各戶瓦斯價格的增幅約在120%到150%之間，華埠甚至有中餐館收到1萬3000元的天價瓦斯帳單。對此，南加瓦斯公司解釋了漲價原因，並提供多種補貼計劃和節能策略。

根據南加瓦斯公司在官網發布的公告，此次上漲主要有五大原因，首先是因為全國大面積寒潮，瓦斯的使用需求激增；第二是運輸成本增加，2023年1月的運輸價格比去年同期上漲超300%；第三是管道閒置，由於德州西部的管道在維護中，導致向西運輸的瓦斯流量降低，且太平洋地區的瓦斯存量不足；第四是供不應求，因為俄羅斯的瓦斯供應中斷，導致歐洲囤積瓦斯，美國也因此供不應求；第五是加州本地的瓦斯產量減少，依賴從其他州輸送。

不過，南加瓦斯公司也提出各種補助方式，其一是加州氣候基金（California Climate Credits）補助。公用事業委員會（Public Utilities Commission）近日通過提案，決定動用部分加州氣候基金補貼南加瓦斯公司用戶的瓦斯費，這筆補助金約在90元至120元間。該補助金無須申請，會自動出現在用戶的物業帳單上。

太平洋地區的瓦斯存量不足，是瓦斯費高漲的原因之一。(南加瓦斯公司臉書)
太平洋地區的瓦斯存量不足，是瓦斯費高漲的原因之一。(南加瓦斯公司臉書)

其二是瓦斯補助金（Gas Assistance Fund, GAF），滿足條件的用戶可以獲得最高100元的補貼。該項目由南加瓦斯公司與非營利組織「加州聯合勸募」 (United Way)創立，申請者須滿足四項要求：1，瓦斯帳單在援助申請人的名下；2，帳單地址必須是申請人的主要住處；3，在計劃當年，申請人不得申請超過最大數額的GAF補助；4，申請人須符合一定收入標準，比如成員為1至2人的家庭，年總收入不得超過3萬6620元。詳情可見：https://www.socalgas.com/save-money-and-energy/assistance-programs/gas-assistance-fund

其三是加州能源優惠項目（California Alternate Rates for Energy, CARE)，滿足條件的用戶可獲得每月最高20%的費用折扣。符合條件的申請者包括年收入較低的家庭，以及受益於公共援助計劃的家庭。詳情可見：https://www.cpuc.ca.gov/consumer-support/financial-assistance-savings-and-discounts/california-alternate-rates-for-energy

其四是節能改造計畫（Energy Savings Assistance Program），申請成功者可獲得專業團隊的免費裝修服務，改造後的房屋會擁有更節能的設計和裝置。詳情可見：https://www.socalgas.com/save-money-and-energy/assistance-programs/energy-savings-assistance-program

南加瓦斯公司提供的四種補貼項目，符合需求的用戶可在官網申請。（製表：記者劉子為）
南加瓦斯公司提供的四種補貼項目，符合需求的用戶可在官網申請。（製表：記者劉子為）

此外，南加瓦斯公司還分享了許多節能妙招，以達到省錢目的。比如適當調低暖氣和熱水器的溫度；通過安裝擋風雨條等方式減少室內縫隙，讓室內更保暖；安裝或更換節省能約的裝置，比如省水裝置、節能燈泡等；減少非必要的瓦斯使用，比如壁爐、SPA等。詳情可參考官方提供的中文節能指南：https://www.socalgas.com/sites/default/files/EE-Guide-Chinese.pdf

南加瓦斯公司分享許多節能妙招，已達到節能省錢的目的。（截圖自SoCal Gas官...
南加瓦斯公司分享許多節能妙招，已達到節能省錢的目的。（截圖自SoCal Gas官網）

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