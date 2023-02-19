力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

蒙市舞星屠殺事件後，華人申請CCW隱蔽持槍證大增。（記者張宏／攝影）

蒙市舞星舞蹈社屠殺事件後，華人 比起買槍更熱中申請CCW隱蔽持槍證（Concealed Carry Weapon，CCW）。亞凱迪亞 槍店華人業者David劉表示，最近多人詢問如何申請CCW隱蔽持槍證，這個之前在洛縣極難申請，但是去年紐約高等法院判決申請CCW需提供理由違憲之後，申請CCW變得相對容易。不過華人即使拿到CCW，也更多偏向於保密。

（影音來源：記者張宏）

槍店業者David劉表示，蒙市發生慘案後，不少華人客人來店裡不是買槍，而是詢問如何申請CCW隱蔽持槍證。不過比起其他族裔，華人申請CCW更偏向於保密，不會告訴身邊的人，因為擔心周圍人會以異樣眼光看待他持槍。至於申請人數，以他的店裡為例，他所知有20人到30人申請了CCW，以男性居多，但也有人為妻子或女性申請CCW。

申請過程非常簡單，如果所在城市有自己的警局，申請CCW要先聯絡所在警局的申請要求，通常可在網站下載申請表格，填寫後簽名交至警局前台並繳30元申請費即可。以亞市為例，要先聯絡亞市警局，警局會通過電郵告知交納申請表格的時間。

華人丁女士打算申請持槍證，她表示，她經常上夜班，由於現在治安不好，她擔心半夜回家有危險，所以想申請CCW，這樣腰間有一把槍會踏實很多。

哪裡不能持槍？通常加州有些公園、學校、法院、圖書館、市府或貼有不准持槍字樣的商店，這些地方是不能帶槍進入的，其他地方則可以持槍。但是持槍要注意所處的環境和工作是否許可，如果是老師或社會工作者，持槍未必受歡迎。如果想上班持槍，也要詢問公司是否許可。如在自己私人店鋪持槍，也要考慮客人是否喜歡持槍的人為其提供服務。至於有人擔心攜帶槍枝有走火的風險，他表示，只要遵守基本的安全方法，把槍枝放在槍套內，走火的機率比較低。