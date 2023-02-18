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比佛利大道二手店 衣鞋皮包電器價格特便宜

記者朱敏梓、劉子為、陳開／洛杉磯報導
位於比佛利大道的Goodwill。（記者朱敏梓／攝影）
位於比佛利大道的Goodwill。（記者朱敏梓／攝影）

二手商店Goodwill通過接收民眾不需要的衣物，再以低價轉賣的方式，達到物盡其用、節約資源目的。因為其商店所在地不同，Goodwill各店出售的商品質量不一。據傳在富人聚居的南加比佛利店，能用十幾元的價格，淘到原價數百甚至上千的名牌商品。那麼真實情況究竟如何呢？

https://www.youtube.com/watch?v=eXysRxf5cV0

這間Goodwill位於寸土寸金的比佛利大道，該店停車位有限。在商戶的停車場內，有許多駕駛豪車的民眾前來捐衣物，包括保時捷、路虎等品牌，而且捐衣物者出手大方，都是大包大包的往店內搬。除了捐衣服的人多，來淘衣服的人也不少。不少民眾都推著購物車，仔細挑選，一些民眾購買的物品更是裝滿了一整車。店內空間很大，分為衣服、鞋子、包包及日常家居區，其中衣服的每日特惠1.99元，有相對較多的顧客進行選購。

那麼這家Goodwill能淘到哪些物超所值的物品呢？仔細尋找這裡有不少名牌產品，例如大家熟知的輕奢品牌michael kors，一條類似款式原價275元的短袖裙子，在這裡只需要14.99元，還有成色較新、完好無損的mk鞋子，原價也是動輒幾百元，這裡只需要11.99元。此外，許多商場裡熱賣的品牌，例如banana republic、madewell、李維斯、ck、Jcrew等，平時的的正價商品也並不便宜，而在這裡，一件背心和短袖不超過五元，一件純棉材質的背心，只需1.99元，即使是外套和毛衣也幾乎都在十元以下，許多樣式都還十分新潮和時尚。以一雙品牌透明帶涼鞋為例，透明帶涼鞋是這兩年潮流的寵兒，這雙成色很新的涼鞋，在官網售價128元，Goodwill只需要14.99元, 也就是一折價格。還有一些紗質的禮服裙子和小洋裝，價格都在10元以下。

除了衣服和鞋子之外，皮帶、帽子、包包等配飾也是一應俱全，一條皮帶的售價通常都在2-4元之間，而一個牛皮質地的斜跨包，售價13.99元。

Goodwill也會出售許多家居用品、家用電器以及數碼產品，例如餐具、咖啡機、微波爐還有地毯等，價格都十分誘人。dyson是非常受歡迎的家電電器品牌，一款最便宜的吸塵器，售價是299.99元，令人詫異的是，Goodwill竟然也有dyson吸塵器，且外型完好，價格只要79.99元，同款吸塵器，網上價格是399.99元。在這家goodwill，記者還驚喜的發現一個富士拍立得相機，在亞馬遜的售價大約是160元，在這裡，34.99元就可以拿下。總體而言，只要有時間耐心淘貨，在Goodwill能淘到許多。

在Goodwill，戴森吸塵器兩折就能買到。（記者劉子為／攝影）
在Goodwill，戴森吸塵器兩折就能買到。（記者劉子為／攝影）

在網路上，許多網友也分享自己的Goodwill淘寶收穫，甚至有網友以幾塊錢的價格淘到了奢侈品牌的物品。有網友曾淘到過15元的coach牛皮腋下包，成色極新，且設計時髦；有網友淘到過5元的迪奧領帶和6元的迪奧毛衣，目前市面上迪奧毛衣動輒上千；甚至有網友淘到過10元的Prada腋下包，雖然有人質疑這款包包不是正品，但作為一款10元的包，成色和款式已經足夠美麗。

michael kors一條類似款式原價275元的短袖裙子，在這裡只需要14.9...
michael kors一條類似款式原價275元的短袖裙子，在這裡只需要14.99元。（記者朱敏梓／攝影）

咖啡 亞馬遜 南加

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