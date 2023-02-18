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舞星倖存者還原現場：子彈從頭頂飛過 稍低點就沒命了

記者邵敏／蒙特利公園市報導
人們在舞星門口獻花紀念遇害者。（記者邵敏／攝影）
人們在舞星門口獻花紀念遇害者。（記者邵敏／攝影）

蒙特利公園市（Monterey Park）1月21日發生屠殺式槍擊案件，11名無辜者喪生。至今驚魂未定的目擊者回憶案發經過，「子彈當時就從我的頭頂飛過，如果稍微低一點，我恐怕就沒命了。」

一位不具名的「舞星」舞蹈老師Ben（化名）接受採訪時表示，案發那天在場者的生死由命，誰活著誰倒下無法預料，因為殘忍的兇手對眾人瘋狂掃射，目標不定。

槍響以為鞭炮 緊接尖叫聲

第一聲槍響的時候，Ben正和學生在舞池中間跳舞，最初他以為是氣球爆了，並不在意，在聽到兩聲槍響後，Ben想會不會在放鞭炮慶祝新年，但聲音聽上去比較沉悶，又不像清脆響亮的鞭炮聲。很快尖叫聲傳來「有人開槍了」，Ben轉過頭，看到門口有一個人，手裡拿著槍，但看不清臉，此人正朝左右兩邊開槍掃射。這名舞蹈老師回憶說自己的第一反應是有人搞惡作劇，「我心裡想今天是除夕，又不是萬聖節，怎麼有人搞惡作劇，那時還不相信真的有兇手在開槍殺人。」

緊接著有人尖叫，有人相繼倒下，大家開始四處奔跑，Ben這才確定是真的，他和學生迅速離開舞池中心，躲到不遠處的角落裡。「我們趴在桌子下面，學生先趴在地上，我擋在她前面，當時下意識就想保護這名學生。」Ben還想尋找周圍物體擋子彈，但回頭看到兇手好像在尋找作案目標，「他左右張望，不過並沒有移動太多位置，我嚇得不敢看他，趕緊又趴在地上。」

案發後舞星門口貼的告示：禁止半自動步槍。（記者邵敏／攝影）
案發後舞星門口貼的告示：禁止半自動步槍。（記者邵敏／攝影）

就在這個時候，Ben清楚地感覺到子彈從頭頂飛過，嗖的幾聲，這是離死亡很近的聲音。案發多天後，他重回現場，發現曾經的躲藏地後面不遠處，玻璃已被子彈擊穿，「如果子彈當時稍微低一點點，我肯定就沒命了。」回去的那天，他還看到舞池地面上雖然已經清理過，但血跡未乾，依然留下死亡的痕跡。

死裡逃生的Ben回憶，槍手瘋狂掃射一段時間後，槍聲終於停了，他看見兇手從大門原路出去，但不確定兇手共有幾人，是否會有下一輪攻擊？Ben當時想帶學生找個更安全的地方躲藏，比如二樓的儲物間，或者冰箱後面。過了一會，兇手沒有再進來，現場活著的人們起身逃命，Ben和學生也從舞星正門離開。

第一排座位 首當其衝中槍

到了門外，同行的另一名舞者想返回現場尋找丟失的手機，Ben陪著進去，他說再次進去時看到的場景非常嚇人，「門口右邊第一排座位上死了好幾人，有一名女子額頭中槍，就坐在那裡像睡著一樣，前面地上也躺著一個人。我們當時如果不去舞池跳舞，坐在那裡休息也就沒命了。」

熱愛舞蹈的Ben在舞星20多年了，他說自己剛到美國的第一個晚上就在這裡度過，此後每天都會待到打烊才離開，有太多歡樂時光。「我在這裡的時間比在家裡還多，對很多人來說，舞星就是家，每天都要來和大家見一面才舒服，有時累了，我就坐在沙發上休息一會。」

這個被舞蹈愛好者稱為家的地方，也曾讓他們為之驕傲，據說多名世界舞蹈冠軍從這裡走出，如今卻遭受重擊，11名無辜者葬身於此。 Ben說，自己熟悉的幾名舞者都在槍擊案中離去，包括舞星經理馬老闆。「我很難接受，發生這樣的事實在太難受了。舞星的客人基本上都是年長者多，大家和睦相處，很少發生打架、吵架。」

案發已過去多日，Ben說自己心裡一直有陰影，「我現在聽到響聲，或者來到黑的地方就害怕，不敢再去光線暗的場地跳舞，只去健身房、公園一些明亮的地方。」

槍擊 蒙特利公園市 健身

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