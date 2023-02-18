裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

全美大型企業2月連續傳出大幅裁員消息。（取材自pexel）

全美大型企業2月連續傳出大幅裁員 消息，部分華人新進員工也不能倖免，一些中國留學生 去年畢業剛剛拿到的好工作，不到一年就成歷史，不僅失去六位數的高收入，留美身分也成挑戰。

迪士尼公司執行長Bob Iger上周宣布布班克總部裁員7000人，華人員工W上周五拿到解僱信。W兩年前從哥倫比亞大學畢業後獲得迪士尼公司管理副理職位，年薪六位數，每天工作雖有壓力，但心情愉快，羡煞同齡人。W表示，這不是他的第一份工作，但卻是他最喜歡也是最高薪的一份工作，被裁員讓他這些天感到沮喪，好在一同離開的還有幾千同事，心裡多少得到一些安慰，不是他不夠好，而是整個行業不景氣，沒有辦法。

事實上迪士尼在疫情期間因無法營業的關係，三年間陸續裁員近10萬人，2022年經濟開始復甦後才重新陸續召回人馬。此次裁員，更多與復甦後勁乏力與經濟可能陷入低迷有關。

比W更難過的是B同學。來自中國的B同學，去年在南加大 大批中國留學生6月畢業找工作前，已提早好幾個月被亞馬遜錄用，從事市場分析工作，年薪高達六位數，成為南加大中國留學生中找到工作的佼佼者。沒想到工作不到一年，就上亞馬遜裁員名單。

「我現在不僅要趕緊再找工作自食其力，更重要的是面臨身分轉換困境。」B同學說，原來公司承諾在今年年初幫他申請H1B工作簽證，但這一裁員，所有承諾都泡湯。

全美經濟前景不佳，以及對徹底擺脫疫情的不確定性，使得許多大公司從去年底開始勒緊褲帶，大規模裁員層出不窮。洛杉磯地區的龍頭行業、電影電視及娛樂界均受影響，而近年與娛樂界捆綁的一些科技大公司也深受其害。華納兄弟探索頻道（Warner Bros. Discovery）去年裁員數百人，CNN、Netflix、United Talent Agency、NBC環球集團和派拉蒙電影公司數月來也不同程度裁員，Regal Cinemas年初開始關閉部分影院。

在派拉蒙工作多年的多位華裔資深員工，也在近期宣布退休。而全美歷史最悠久的國家廣播電視公司NBC的洛杉磯電視台，數月來也罕見地進行員工瘦身，該台相當部分的資深記者、製片人、工程技術人員，紛紛「選擇」優退計畫，提前退休。

去年從南加大商學院畢業的Z同學表示，他所在的全美最大二手車銷售公司，近期也裁員千餘人，人心惶惶，尤其是新進公司又需要調整身分的外國員工，都希望能夠平安挺過這一波的裁員衝擊。