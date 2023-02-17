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離開才可能買房 加州人口2年減50萬

編譯胡立宗／綜合報導
加州人口近兩年外移嚴重。（本報資料照片）
加州人口近兩年外移嚴重。（本報資料照片）

洛杉磯時報整理聯邦人口資料發現，自2020年4月至2022年7月間，加州移出人口達70萬人，雖然自然增加了20萬人，但總人口還是減少了50萬人，總數只略低於紐約的52萬人。同時間，佛州淨成長70萬人、德州淨成長88萬人。

最主要的原因當然還是新冠疫情，以及遠距工作的機會越來越多。但是追根究柢，加州的生活費太高，通勤時間太久，汙染與犯罪率高，才是人口長期外移的最大原因。加州居民大量外移，也引發附近各州的擔憂，包括猶他、內華達都不希望加州人大量移入，然後在當地複製加州生活方式。

與紐約相比，加州的人口自然增長，即出生率減去死亡數，還是多了約15萬人，因此相對之下，紐約的人口減少比加州還嚴重。加州外移的人當中，過半來自洛杉磯縣，單是過去12個月就達16萬人。洛杉磯加大（UCLA）的學者鄧道明（Paul Ong）更指出，他的研究發現洛縣外移人口絕大多數都來自洛市。

南加大（USC）的學者梅爾斯（Dowell Myers）則說，加州還是能吸引年輕人，只是這裡的生活開銷太大，以致年輕人無法成家立業，他的研究發現，「離開加州的人才更有可能買房」。梅爾斯估計，2023年的人口變化將趨近於零，2024年才可能出現正成長。

加州 洛杉磯加大 南加大

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